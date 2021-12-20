AI: Белорусские силовики избивают мигрантов

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) обвинила силы безопасности в Беларуси в вымогательстве и жестоком обращении с мигрантами из кризисных районов. В понедельник, 20 декабря, AI опубликовала отчет со свидетельствами насилия со стороны белорусских силовиков в отношении мигрантов на основании опроса 75 беженцев.

Согласно показаниям, белорусские полицейские в форме дубинками и прикладами автоматов избивали людей, в том числе детей, угрожали натравить на них сторожевых собак. При этом и польские, и белорусские власти вынуждали беженцев неоднократно пересекать границу в опасных условиях, в том числе переходить замерзающую реку с быстрым течением, указывают правозащитники.

"Беззащитные люди — пешки в отвратительной игре"

"Люди на границе оказались буквально между двух огней. Оказавшись по сути в зоне отчуждения на границе Беларуси и ЕС, они страдают от голода, полной незащищенности и шокирующих проявлений жестокости со стороны белорусских пограничников, заставляющих их пересекать границу с Польшей, откуда их силой выдворяют назад польские пограничники, — заявила Дженнифер Фостер, исследовательница Amnesty International по вопросам беженцев и прав мигрантов. — Беззащитные люди оказались пешками в отвратительной игре, затеянной противоборствующими силами".

В частности, в документе приводится рассказ одного из сирийских мигрантов, которого в числе группы из 80 человек привезли из Минска на границу на военном грузовике: "Нас выгрузили из машины… Там было около десяти [белорусских] военнослужащих, и с ними четыре собаки. Нам сказали, что собак спустят с цепи, и если мы не будем бежать очень быстро, те нас искусают. Солдаты побежали за нами, избивая дубинками всех, кто бежал недостаточно быстро. Они преследовали нас около 200 метров, а потом пошли назад, оставив нас на нейтральной полосе посреди леса. Семьи были разделены. У тех, кого покусали собаки, текла кровь".

Мигранты рассказали о взятках пограничникам

Оказавшись в "местах сбора" в малонаселенных районах на границе с Польшей, люди больше не могли их покинуть или вернуться в неогороженные районы — они "оказались в ловушке в бесчеловечных условиях, в которых они находились по многу дней или недель", подчеркивает Amnesty International. По словам пострадавших, их оставили на несколько дней либо вовсе без еды, либо дав минимальное количество воды и хлеба, без крыши над головой. Несколько человек рассказали AI, что они получили разрешение покинуть "место сбора" и приграничную зону только после того, как дали взятку пограничникам.

По сообщению Amnesty International, в общей сложности были опрошены 75 человек, которых в период с июля по ноябрь 2021 года "обманом заманили в Беларусь, пообещав, что они смогут беспрепятственно пересечь границу с ЕС". Среди них 66 граждан Ирака, семеро сирийцев, приехавших из Египта, Ливана и Сирии, один ливанец и один суданец. Многие из опрошенных приехали с семьями и друзьями, так что всего были получены сведения о 192 пострадавших людях.

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