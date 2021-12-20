"Право на правду". Десятки тысяч поляков вышли на митинг против нового закона о телерадиовещании

Десятки тысяч человек в Польши вышли на акции протеста против принятого Сеймом спорного закона о телерадиовещании. Об этом пишет Deutsche Welle.

В воскресенье, 19 декабря, в Варшаве демонстранты собрались перед президентским дворцом. На их плакатах, в частности, были лозунги: "Свободные СМИ, свободные люди, свободная Польша" и "У нас есть право на правду".

Протесты также прошли в Гданьске, Щецине, Познани, Кракове и многих других городах. От организаторов и полиции не поступали данные о точном числе участников.

Польский Сейм 17 декабря принял законопроект, который внесла правящая национал-консервативная партия "Закон и справедливость" (ЗиС). Для вступления в силу документ должен подписать президент Анджей Дуда. Ранее он скептически высказывался по поводу законотворческой инициативы.

Критика в США



Документ вызвал, в числе прочего, критику в США. Госдепартамент в Вашингтоне заявил, что "глубоко обеспокоен" положениями, которые "могут подорвать свободу мнений, ослабить свободу СМИ и поколебать доверие иностранных инвесторов". США призвали Дуду защитить гарантированные Конституцией основные права и свободы.

Законопроект предполагает, что лицензии на вещание в Польше будут выдаваться иностранным компаниям только в том случае, если у них есть штаб-квартира или представительство на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Кроме того, получатель лицензии не должен быть зависим от компаний, имеющих головной офис за пределами этой зоны. Отныне им могут принадлежать не более 49 процентов акций в польских медиа.

Главной жертвой может стать принадлежащая американскому концерну телекомпания



По мнению целого ряда экспертов, главной жертвой изменений может стать телекомпания TVN, принадлежащая американскому концерну Discovery, который управлял ей через зарегистрированную в Нидерландах фирму Polish Television Holding BV. Новый закон, в частности, предполагает, что мажоритарное владение расположенными в Польше средствами массовой информации запрещается компаниям, которые находятся в ЕЭЗ, но контролируются фирмами за ее пределами.

ЗиС уже контролирует Польское общественное телевидение (Telewizja Polska) и большую часть региональной прессы. За время нахождения консерваторов у власти Польша опустилась на 46 позиций в ежегодном рейтинге "Индекс свободы прессы".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!