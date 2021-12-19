NYT написала о приуменьшении США числа жертв беспилотников

По данным The New York Times, Пентагон не проводил полноценного расследования совершенных в Сирии, Ираке и Афганистане авиаударов с помощью беспилотников.

По информации американской газеты The New York Times, командование ВС США систематически приуменьшало число жертв среди мирного населения в ходе операций в Сирии, Ираке и Афганистане. В Вашингтоне не проводилось полноценного расследования последствий авиаударов, совершенных в последние годы на Ближнем Востоке, написало издание в субботу, 18 декабря, сославшись на имеющиеся в его распоряжении правительственные документы, содержащие более 1300 сообщений о гражданских жертвах.

Эти данные опровергают создаваемую администрацией США картину о "точечных ударах" по террористам, указывается в статье. "Американская война в воздухе была отмечена недостаточными разъяснениями, поспешными и неточными ракетными ударами и смертью тысяч мирных жителей, в том числе большого числа детей", - пишет NYT.

"Вместо транспарентности - непрозрачность и безнаказанность"

Обещания транспарентности, о которых заявляли во время президентства Барака Обамы, отдавшего первым из американских лидеров предпочтение беспилотникам ради спасения жизней военнослужащих США, были подменены "непрозрачностью и безнаказанностью", указывается далее. При этом, по данным газеты, ни в одном отчете американские власти не приходят к заключению об ошибочных действиях.

По данным Пентагона, за пять лет армия США совершила более 50 тысяч авиаударов в трех странах. Военные признали, что в результате налетов в Сирии и Ираке на цели террористической группировки "Исламское государство" с 2014 года погибли 1417 мирных жителей. В Афганистане с 2018 года власти США насчитали 188 жертв среди гражданского населения. При этом эти показатели "значительно занижены", а "сотни жертв" среди мирных жителей не были учтены, указывает The New York Times.

Неверная оценка ситуации на земле

В числе прочего, к жертвам среди гражданского населения приводила неверная оценка ситуации на земле, когда военные принимали мирных жителей за террористов. В частности, обычных мотоциклистов принимали за едущих "колонной" и интерпретировали это как знак предстоящего теракта. Плохое качество и недостаточная длительность аэросъемки перед нанесением удара зачастую не позволяло оценить, находятся ли в вблизи мирные жители, пишет газета.

Данные о возможных жертвах среди мирного населения слишком редко предавались Пентагоном огласке, а по итогам внутренних расследований военные не привлекались к дисциплинарной ответственности, указывается далее. Компенсации семьям погибших и пострадавшим были выплачены в "менее чем десяти случаях", сообщает NYT.

Между тем представитель Центрального командования (CENTCOM) армии США Билл Урбан на запрос газеты отметил, что "даже при наличии лучших в мире технологий происходят ошибки, связанные с неполной информацией или ее неверной интерпретацией". Он указал, что в ВС США "расследуют каждый заслуживающий доверия случай и сожалеют о каждой потерянной невинной жизни".

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