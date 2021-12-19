Британский министр по вопросам "Брекзита" уходит в отставку

Одной из причин ухода Дэвида Фроста с поста министра стало несогласие с правительственными мерами борьбы против пандемии коронавируса, пишут британские СМИ. Фрост считался близким соратником Джонсона.

Дэвид Фрост подал в отставку с должности министра по вопросам "Брекзита". В прошении, направленном им 18 декабря премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону, Фрост сообщил, что принял такое решение сразу же после того, как в прессе появилась информация о его планах уйти с этого поста в январе 2022 года. Отрывки из письма Дэвида Фроста в воскресенье, 19 декабря, процитировало агентство AFP.

"Для меня является разочарованием, что об этом плане стало известно сегодня вечером. В сложившихся обстоятельствах я считаю правильным письменно заявить о моем немедленном уходе в отставку", - написал Фрост. В свою очередь Борис Джонсон подчеркнул, что очень сожалеет об этом решении и что Фрост может гордиться своей исторической службой в правительстве.

Отмечая, что "Брекзит" теперь является гарантированным, Фрост подчеркивает, что сейчас задача правительства состоит в том, чтобы воспользоваться предоставленными ему шансами.. Сам экс-министр высказал сомнения "в правильности пути", выбранного Лондоном, и выразил сожаление тем, что снятие ограничений, направленных на борьбу с пандемией ковида, не оказалось "необратимым", то есть без возможности их повтора.

Чем был недоволен Дэвид Фрост

Как пишет газета Mail on Sunday, решение Фроста уйти в отставку было связано с последними решениями правительства Великобритании, в том числе введением правила 3G, в соответствии с которым посещение клубов и массовых мероприятий разрешено только привитым от коронавируса, переболевшим ковидом либо сдавшим отрицательный тест на SARS-CoV-2. Кроме того, Фрост не одобрял увеличение расходов на меры достижения климатической нейтральности британской экономики, а также повышение налогов, указывает издание.

Отставка Дэвида Фроста, считавшегося близким соратником Бориса Джонсона, происходит на фоне общего негативного развития для консерваторов в Соединенном Королевстве. Так, на прошлой неделе Консервативная партия премьера Джонсона потерпела сокрушительное поражение на довыборах в округе Северный Шропшир, который является оплотом консерваторов.

Коронавирус в Великобритании

Что касается пандемии COVID-19, то в данный момент эпидемиологическая ситуация в Британии продолжает ухудшаться. По данным портала Worldometer на утро 19 декабря, 1 390 401 человек в стране сейчас заражен коронавирусом, 875 человек находятся в серьезном или критическом состоянии.

Несмотря на это, многие члены Консервативной партии выступают против нового ужесточения мер борьбы с пандемией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!