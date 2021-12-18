Эстония введет новую схему действия сертификатов вакцинации: что значит "6+3" ?

16 декабря стало известно, что и Эстония, как все страны Европейского союза, намерена в ближайшее время сократить официальный срок действия паспортов вакцинации. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, в отношении COVID-сертификатов будет действовать новая схема — 6+3. Что же это за схема и что она означает?

Советник по разработке электронных услуг и инновациям Министерства социальных дел Эстонии Аурора Урсула Йоала сообщила Delfi, что данное требование будет распространяться на первый курс вакцинации против COVID-19, а также период действия бустерной дозы вакцины.

”6 + 3 означает, что бустерную дозу вакцины нужно ввести через 6 месяцев после прохождения курса вакцинации. 3 — это три месяца дополнительного времени, отведенные для того, чтобы сделать прививку бустерной дозой. То есть всё вместе — 9 месяцев (или 270 дней)", — отметила Йоала.

А что будет после истечения этих 9 месяцев? Сколько будет действовать эта бустерная доза вакцины?

По словам Ауроры Урсулы Йоала, на данный момент нет плана устанавливать фиксированный срок действия бустерных доз. Причина такого решения довольно простая — отсутствия достаточных данных о продолжительности действия защиты, обеспечиваемой бустерной дозой.

Ирья Лутсар, глава Ученого совета, согласна со словами государственного чиновника и отмечает, что пока самые полезные данные о действии бустерных доз поступают из Израиля — государства, где большая часть населения получила бустерную дозу уже почти 5 месяцев назад. Ирья Лутсар считает, что пока слишком рано делать какие-либо фундаментальные выводы.

Таким образом, можно предположить, что как только станут доступны более точные данные об эффективности бустерных доз, будет установлена ​​максимальная продолжительность действия иммунной защиты, полученной после третьей прививки.

Когда будут внесены изменения в срок действия паспорта вакцинации? Будут ли различия срока действия этих документов внутри страны и на международном уровне?

На этот вопрос Аурора Урсула Йоала ответила, что в настоящее время Европейская комиссия планирует принять окончательное решение еще в этом месяце. Это означает, что поправки начнут действовать с 1 февраля 2022 года как на территории Эстонии, так и в других странах Европы.

”На следующей неделе правительство обсудит возможные национальные разногласия”, — заключила она.

"Очевидно, что COVID-паспорт, по крайней мере, в нынешней ситуации никуда не исчезнет. Когда-нибудь это все-таки произойдет, но мы еще до этого момента не дошли", — говорит Ирья Лутсар.

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