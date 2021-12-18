Ничего об Украине без Украины: Запад ответил на проект России о нерасширении НАТО на восток

Представители США и НАТО посчитали неприемлемыми ряд предложений России о гарантиях взаимной безопасности, а эксперты назвали странным сам факт публикации документов, вокруг которых предлагается вести переговоры.

В Белом доме подчеркнули, что видят в переговорном процессе выход из нового витка эскалации, но имеют собственный список требований и предложений к Москве.

Источники американских СМИ говорят, что Вашингтон официально ответит на российские предложения на следующей неделе, после консультаций с союзниками.

Проекты соглашений были опубликованы на сайте МИД России в пятницу днем. Россия в качестве гарантий своей безопасности требует от НАТО "отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик" - и не вести никакой военной деятельности на территории этих стран.

В одном из документов отдельно называется Украина и "другие государства Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Со своей стороны Москва готова взять на себя обязательства по ограничению вооружений и учений у границ стран-участниц блока - в обмен на аналогичный отказ НАТО от активности у границ России.

Как ответила администрация Байдена?

Российские предложения уже прокомментировали пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Они оба подчеркнули необходимость диалога с Кремлем, но сказали, что страны сами должны решать свою судьбу, таким образом исключая предложение России о запрете членства Украины, Грузии и других постсоветских стран в НАТО.

“Сейчас Россия изложила свою обеспокоенность действиями Америки и НАТО. Теперь мы изложим нашу обеспокоенность действиями России, которые, как мы считаем, вредят нашим интересам и ценностям”, - сказал Салливан.

Вашингтон видит в переговорах с Россией возможность для стабилизации обстановки, но будет вести их в сотрудничестве и координации с европейскими союзниками и партнерами, пояснила Псаки.

“Принцип - ничего о тебе без тебя” - так Салливан кратко сформулировал американскую позицию в переговорах с Россией о судьбе Украины и других стран. Президент Джо Байден звонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому до и после своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Салливан также сказал в пятницу, что, по информации американской разведки, российские власти рассматривают возможность вторжения на территорию Украины, но окончательного решения по этому вопросу нет.

“Сегодняшняя оценка правительства США состоит в том, что [Путин] еще не принял решение”, - сказал советник американского президента. (Россия отвергает обвинения в агрессивных планах).

Между тем, высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал на закрытом брифинге для американских журналистов, что в текстах есть пункты, которые можно обсуждать, и пункты, которые Запад отвергает полностью.

“В этих документах есть вещи, про которые русские знают, что они неприемлемы. Они знают это. Но там и есть другие вещи, которые заслуживают обсуждения и с которыми мы готовы работать”, - цитирует Washington Post неназванного чиновника.

Он не пояснил, что именно Вашингтон готов обсуждать, но в статье подчеркивается, что контроль над вооружениями и параметры учений уже являются предметом переговоров.

Блумберг со ссылкой на тот же брифинг пишет, что США ответит на предложения по существу на следующей неделе. Эту информацию приводит и Ассошиэйтед пресс.

Что говорят в НАТО?

Блок НАТО отреагировал еще в четверг, до публикации Москвой своих проектов.

“Нам известно о недавних предложениях России по европейской безопасности, - говорится в его заявлении. - Мы ясно понимаем, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО в связи с действиями России, основываться на ключевых принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО”.

“Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над усилением мер укрепления доверия.”

В первую очередь НАТО требует вывода российских войск с территории Украины. Россия отрицает их присутствие там.

“Отношения НАТО с Украиной касаются только Украины и 30 стран НАТО. Мы решительно отвергаем любые попытки разделить безопасность союзников”, - подчеркивают в блоке.

При этом НАТО выражает готовность к диалогу с Россией и предлагает провести новое заседание Совета Россия–НАТО.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг прокомментировал документы уже в пятницу. Он отметил, что в НАТО “ясно дали понять, что Россия должна предпринять конкретные шаги по снижению напряжения, а мы готовы работать над мерами по укреплению доверия”.

Как отреагировала Украина?

В МИД Украины заявили, что "только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе".

В украинском МИД также представили свои требования к России - среди них выполнение Минских договоренностей и решений, принятых в Нормандском формате. Москва и Киев трактуют их по-разному и обвиняют друг друга в отказе их исполнять.

"Подчеркиваем общепризнанный факт - главной проблемой безопасности в евроатлантическом пространстве сейчас является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях. Именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте", - сказал представитель МИД Украины Олег Николенко.

“Понимают ли [в России], что эти инициативы невозможны, и потому не ожидают никакой позитивной реакции от Соединенных Штатов, или они хотят превратить эти переговоры в большую пиар-кампанию?”, - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Washington Post.

Кулеба выразил надежду, что США и НАТО решительно отвергнут предложения России.

Версии экспертов

При выборе времени для того, чтобы добиваться гарантий своей безопасности, Москва могла рассчитывать на относительную слабость Украины, фокус Запада на пандемии и других проблемах и беспокойство США относительно угрозы Китая захватить Тайвань, сказал в разговоре с New York Times Сэмюэл Грин, директор Института России в Королевском колледже Лондона.

Издание также приводит мнение бывшего сотрудника Госдепартамента США, а ныне исследователя корпорации RAND Сэмюела Шарапа. Он считает, что Россия выставляет заведомо неприемлемые требования, чтобы запутать дипломатический процесс вокруг присутствия своих войск у границ Украины.

“Дипломатия требует компромиссов и гибкости, - сказал эксперт. - Она обычно предполагает отказ от публичных ультиматумов. По сути, это не дипломатия. Это противоположность дипломатии”.

Историк Сергей Радченко, профессор Университета Джона Хопкинса, сравнил опубликованные в пятницу предложения с мирными инициативами советских лидеров, которые были рассчитаны на то, чтобы другая сторона их отвергла.

“На самом деле, эти предложения настолько нереалистичны, что сложно представить, чтобы МИД России действительно верил, что кто-то может воспринимать их серьезно”, - написал историк в “Твиттере”.

Директор московского центра Карнеги Дмитрий Тренин предположил, что Россия решила опубликовать свои предложения потому, что понимает - Запад вряд ли их примет.

“Скорее всего, это гамбит в начале игры. Кремль всерьез не верит, что США согласятся на эти условия, но надеется выбить частичные уступки”, - цитирует британская газета Times Андрея Кортунова, директора Российского совета по международным делам.

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