Порошенко покинул Украину перед вызовом на допрос

Сотрудники Государственного бюро расследований не смогли вручить Петру Порошенко повестку для вызова на допрос, в "Европейской солидарности" говорят, что он уехал из страны.

Украинский экс-президент Петр Порошенко, которому сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) попытались вручить повестку для вызова на допрос по делу о поставке угля с территорий самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", покинул Украину. Его отъезд из страны в пятницу, 17 декабря, подтвердили в пресс-службе возглавляемой им партии "Европейская солидарность" (ЕС).

В ГБР указали, что Порошенко проигнорировал попытку передачи повестки неподалеку от здания Верховной рады и "уехал в неизвестном направлении".

Дело расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 о "финансирование терроризма", ч. 1 ст. 111 о "государственной измене" и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины о "создании террористической организации".

"Отбыл в турне"

В партии утверждают, что Порошенко "отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу". Так, 18 и 19 декабря он проведет ряд встреч в Турции, в частности, посетит резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле, заявили в "Европейской солидарности" в посте, размещенном в Facebook.

Позднее, 20 и 21 декабря, в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме "Россия - Украина - НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге", уверяют в партии. Кроме того, запланированы двусторонние встречи политика с представителями парламентских и политических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам миру и безопасности, заверяют в "Европейской солидарности".

Вылетел в Стамбул

Между тем, по версии интернет-издания strana.ua, Порошенко вылетел из Киева в Стамбул в 20.40 по местному времени (21.40 мск) 17 декабря. Издание утверждает, что Порошенко приобрел билет на самолет в 19.13 (20:13 мск) - примерно через 15 минут после того, как на сайте strana.ua появилась информация, что ГБР намерено вызвать его на допрос.

В начале февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), по словам адвоката Порошенко, закрыло дело против экс-президента о возможной растрате 100 млрд долларов (89 млрд евро).

Другое дело - о, предположительно, незаконных поставках угля с территорий самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" - касается периода с конца 2014 по начало 2015 года. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку топлива, превышает 200 млн гривен (около 6,7 млн евро).

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