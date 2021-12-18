Власти России внесли в список "иноагентов" еще две НКО

"Иноагентами" объявлены движение "Маяк", помогающее жертвам насилия и членам ЛГБТ-сообщества, и организация "Лилит", занимающаяся социально-правовыми программами.

Министерство юстиции России внесло в список так называемых "иноагентов" еще две некоммерческие организации (НКО). Как сообщается в пятницу, 17 декабря, на сайте министерства, статус "иноагента" присвоен дальневосточному общественному движению "Маяк" и автономной некоммерческой организации (АНО) "Лилит", реализующей социально-правовые программы.

На сайте движения "Маяк" указано, что оно оказывает правовую и социально-психологическую помощь представителям ЛГБТ-сообщества и женщинам, пострадавшим от насилия. Цель движения - "создание условий для включения в общество, улучшения качества жизни и реализации активистского потенциала стигматизированных групп, а также для освобождения от негативного восприятия их обществом".

АНО "Лилит" зарегистрирована во Владивостоке и ведет деятельность с 2019 года. Руководителем обеих организаций является Регина Дзугкоева.

Закон об "иноагентах" в России

В 2012 году депутаты Госдумы внесли поправки в закон "О некоммерческих организациях", согласно которым статус "иностранного агента" присваивают российским НКО, занимающимся "политической деятельностью" на территории РФ и получающим финансирование из-за рубежа.

В 2017 году в России был также принят закон о СМИ-"иноагентах", по которому данный статус можно присвоить любому СМИ, которое получает финансирование и имущество из-заграницы. В 2018 году был принят закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физических лиц, в том числе за публикации в соцсетях.

Возможные поправки в закон об "иноагентах"

9 декабря в Госдуме РФ предложили изменить закон об "иноагентах" так, чтобы вносить СМИ, НКО и физлица в соответствующий реестр можно было только по решению суда. Ранее, в ноябре, члены Совета при президенте по правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России передали в Госдуму свои предложения по поправкам к закону об "иноагентах". В частности, речь идет о том, чтобы разрешить физическим лицам не маркировать частные публикации и давать людям время на устранение нарушений.

Между тем под петицией правозащитного проекта "ОВД-Инфо" против закона об "иноагентах", которую авторы передали в Госдуму в начале декабря, поставили подписи около 260 тысяч человек и более 240 организаций.

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