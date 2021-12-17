Полиция ищет в телефоне Алека Болдуина улики по делу о стрельбе на съемках

В рамках расследования смерти оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Раст" в октябре полиция изучит содержание телефона Алека Болдуина. Следователи надеются, что информация из iPhone голливудского актера поможет установить, что произошло в день трагедии.

21 октября Алек Болдуин на съемочной площадке "Раст" выстрелил в сторону Галины Хатчинс из револьвера, который ему выдали, ошибочно объявив незаряженным. Хатчинс погибла, стоявший за ней режиссер Джоэл Соуза был ранен.

Как сообщила следователь, адвокат Болдуина отказался передавать телефон актера без специального ордера, который был позднее выдан судом Санте-Фе в Нью-Мексико — штате, где снимали фильм "Раст".

Следователи хотят просмотреть текстовые сообщения, электронную почту, историю поиска в интернете и другую информацию, хранящуюся в телефоне, которая может быть полезна в расследовании.

63-летний Алек Болдуин, выступавший в фильме и как исполнитель главной роли и как один из продюсеров, говорит, что активно сотрудничает с полицией и настаивает, что никогда бы не направил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы курок.

"Спусковой крючок нажат не был, я его не нажимал. Я взвел курок и спросил у нее: "ну как, видно меня, видно? Видно или нет?" — сказал Болдуин в его последнем интервью Джорджу Стефанопулосу из Эй-би-си Ньюз. — После этого я отпустил курок — и прозвучал выстрел".

Обвинения в уголовном преступлении пока никому не предъявлены, Алек Болдуин считает маловероятным, что это случится в отношении него.

Коллеги Хатчинс подали против голливудского актера иск, в котором утверждается, что в сценарии фильма не был прописан выстрел из пистолета, поведение Болдуина и продюсеров фильма названо безрассудным, а кроме того их обвиняют в нарушении техники безопасности.

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