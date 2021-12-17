ЕС: Россия заплатит высокую цену в случае агрессии против Киева

Уже несколько недель руководители стран Запада не устают предостерегать Россию от эскалации против Украины. Если Россия пойдет на военные действия, ей придется заплатить высокую цену, добавляют они. Впрочем, какой может быть эта цена, они не говорят. На саммите ЕС (официально Европейском совете) 16 декабря в Брюсселе возможная цена стала чуть ли не главнейшей темой, пишет DW.

ЕС: России срочно необходимо снизить напряженность у границ Украины

На обсуждение Украины и России, а также Беларуси, лидерам стран ЕС потребовалось около двух часов. Именно на эту сессию президентов и премьеров попросили оставить их телефоны вне зала для заседаний - чтобы гарантировать конфиденциальность обсуждения особо деликатной темы.

В итоге лидеры стран ЕС согласовали единогласное заявление. "Европейский совет подчеркивает срочную необходимость России снизить напряженность, созданную наращиванием войск у ее границ с Украиной и агрессивной риторикой", - отмечается в заявлении саммита. Лидеры ЕС подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Ответом на любую дальнейшую военную агрессию против Украины станут крупномасштабные последствия и суровая цена, включающая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - предостерегает коммюнике. В то же время Евросовет высказался в поддержку дипломатических усилий, в частности в "нормандском формате" с целью полной имплементации минских соглашений.

Введет ли Евросоюз на упреждение санкции в отношении России?



Больше коммюнике в отношении Украины и России не содержит ничего. И тем не менее, над этим коротким текстом в ЕС работали не один день. Что же он означает?

Президент Украины Владимир Зеленский днем ранее во время саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе призвал своих коллег по ЕС ввести санкции до возможной эскалации со стороны России. По его мнению, именно меры на опережение нужны для предотвращения эскалации.

Коммюнике же саммита ЕС однознсчно дает понять, что санкций на упреждение не будет. Документ четко указывает, что сейчас Евросоюз сосредоточится на дипломатии, а санкции введут только в ответ на дальнейшую агрессию.

И даже президент Литвы Гитанас Науседа, являющийся сторонником жесткой политики в отношении России, не согласился с Зеленским, что санкции постфактум будут неэффективными. "Эти санкции должны удержать Россию от вторжения или любого другого вида агрессии против Украины. Я думаю, это хороший инструмент, сильный политический сигнал России", - отметил он и высказал надежду, что этого сигнала, поданного ЕС и другими странами, включая США, будет достаточно для сдерживания РФ.

Какие санкции ЕС готов ввести в отношении РФ за агрессию против Украины?



Ни один из политиков на саммите Евросоюза не раскрыл возможных мер против России. "Наша позиция - дать мощный сигнал, но не рассказывать, какой именно будет реакция. Не раскрывать, что мы будем делать, - это часть стратегии", - отметил высокопоставленный источник DW в структурах ЕС.

Впрочем, готовить конкретные меры - это и не было задачей саммита ЕС. Для этого существует Еврокомиссия. И она еще ранее подготовила пять сценариев с возможными санкциями в отношении России - такое задание ей дал Евросовет еще в июне. Но поскольку ситуация меняется, то, по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, возникла необходимость координировать возможные меры с другими странами, в частности США. "Это продолжающийся процесс… Мы хотим хороших отношений с Москвой, но на случай дальнейшей агрессии мы подготовлены", - заверила она.

Почему возможные варианты не будут публиковаться? Дипломат одного из государств ЕС отвечает: "Если мы хотим деэскалации, то это будет неправильным сигналом". А брюссельский чиновник поясняет, что если ЕС назовет конкретные варианты реакции за определенные действия, то не только свяжет себе руки, но и может спровоцировать Россию.

Есть ли в ЕС единство по поводу реакции на действия России?



На днях издание Bloomberg написало о разногласиях внутри Евросоюза по поводу введения санкций в случае агрессии со стороны РФ. Перед началом саммита ЕС и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о наличии расхождений по поводу санкций "с некоторыми странами Западной Европы".

Впрочем, заявление Моравецкого - это подтверждение общеизвестного факта того, что в Западной Европе исповедуют менее жесткий подход к санкционной политике в отношении РФ, чем в Центральной и Восточной Европе. Но по вопросу готовности к жесткой реакции в случае агрессии со стороны России все источники DW среди дипломатов и чиновников ЕС заверяют в единстве внутри Евросоюза.

В риторике разных стран объединения действительно есть различия. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая по итогам саммита, не повторил угрозу санкций. Вместо этого он говорил о поиске политического решения с помощью диалога и о помощи Украине. А вот новый канцлер Германии Олаф Шольц, дававший пресс-конференцию вдвоем с Макроном, предостережение России повторил. По его словам, тем, кто пытается изменить границы в Европе, "должно быть ясно, что им нужно ожидать соответствующей реакции". И в этом, уточнил Шольц, единогласны все лидеры ЕС, и он с Макроном в особенности.

По словам дипломата одной из стран Евросоюза, ввиду наращивания Россией войск у границ Украины в ЕС даже сократились расхождения во взглядах на РФ. "Я уверен на 100% - если Россия переступит черту, которую мы провели, то все будут готовы ввести санкции, причем санкции, от которых будет очень больно, в частности и нам. Потому что если санкции не вредят тебе, то это не настоящие санкции", - отметил источник. Где проходит эта черта? Этого в Евросоюзе также не собираются говорить по стратегическим соображениям.

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