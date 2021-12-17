ЕС решил продлить экономические санкции в отношении РФ

Главы государств и правительств Евросоюза в ходе саммита 16 декабря приняли решение о продлении экономических санкций в отношении РФ. Об этом в пятницу, 17 декабря, написал в Twitter председатель Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, решение принято "единогласно".

"Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и перейти к реализации минских соглашений", - подчеркнул он.

Massive consequences & severe cost will follow if Russia takes further military action against Ukraine.#EUCO leaders unanimously agreed to roll over economic sanctions against Russia.

We call on Russia to keep its part of the bargain and proceed with Minsk implementation. pic.twitter.com/uxeMXxM11u

— Charles Michel (@eucopresident) December 17, 2021

До конца июля 2022 года



Санкции продлены на шесть месяцев - до 31 июля 2022 года. Формально решение о них будет закреплено в конце января 2022 года после окончания действующих сейчас ограничений.

Санции ЕС были впервые введены в июле 2014 года из-за агрессивных действий Москвы в отношении Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора российской экономики.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили увязать снятие режима ограничительных мер с полной реализацией минских соглашений. Поскольку они не были выполнены до конца декабря 2015 года, Совет ЕС продлил экономические санкции до 31 июля 2016 года. После чего они неоднократно продлевались на 6 месяцев. Решение принималось каждый раз после оценки выполнения договоренностей. На данном этапе штрафные меры действуют до 31 января 2022 года.

Саммит ЕС пригрозил Москве мощными санкциями



Саммит ЕС в ночь на 17 декабря единогласно пригрозил России мощными санкциями в случае дальнейшей агрессии в отношении Киева. "Европейский совет подчеркивает срочную необходимость России снизить напряженность, созданную наращиванием войск у ее границ с Украиной и агрессивной риторикой", - отмечалось в заявлении по итогам переговоров.

Лидеры ЕС подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. "Ответом на любую дальнейшую военную агрессию против Украины станут крупномасштабные последствия и суровая цена, включающая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - подчеркивалось в коммюнике. В то же время Евросовет высказался в поддержку дипломатических усилий, в частности в "нормандском формате", с целью полной имплементации минских соглашений.

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