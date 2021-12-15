СМИ: Меркель блокировала поставку Украине оружия через механизм НАТО

"ФРГ с мая 2021 года использует механизм в рамках НАТО, чтобы помешать другим членам альянса продавать Украине оружие", - утверждает немецкая газета Bild.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки оружия в Украину, сообщила в понедельник, 13 декабря, немецкая газета Bild со ссылкой на источники, подтверждающие слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который в интервью Financial Times заявил, что Германия заблокировала, проводимые в рамках НАТО закупки для украинской армии.

"Официально правительство канцлера Германии Ангелы Меркель всегда стояло на стороне Украины. Канцлер и ее министры иностранных дел [...] неоднократно отмечали, что суверенитет и территориальная целостность страны имеют для Германии решающее значение", - пишет газета и добавляет, что вскоре после окончания эры Меркель "в структуре немецко-украинской солидарности появились глубокие трещины".

"ФРГ с мая 2021 года использует механизм в рамках НАТО, чтобы помешать другим членам альянса продавать Украине оружие", - утверждает газета.

Согласно информации издания, немецким вето было заблокировано следующее вооружение: 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA литовского производства.

"Украина еще в начале 2021 года оплатила обе системы вооружения через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и рассчитывала на их поставку", - пишет Bild.

Однако в мае немецкий и голландский представители в Агентстве НАТО выступили против продажи американских винтовок. "Любое решение о предоставлении летальной поддержки [оружия, - прим.ред.] Украине через NSPA требует консенсуса среди союзников", - заявила Bild пресс-секретарь НАТО.

"То, что Нидерланды встали на сторону Германии, выступив против остальной части НАТО, было сделано по указанию из Берлина", - сказал источник издания. Правительство Меркель не хотело, чтобы создалось впечатление, будто оно единственное против продажи.

Всего за несколько дней до окончания срока полномочий Меркель частично отказалась от своего вето на фоне сосредоточения российских войск на украинской границе. В конце ноября Германия отозвала свое вето против с противодронного оружия EDM4S-UA. Украина получит десять из 20 заказанных экземпляров к концу декабря.

"Однако вето Германии на поставку оружия из США остается в силе", - следует из информации газеты Bild, имея ввиду снайперские винтовки Barrett M82.

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