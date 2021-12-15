ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации границы в Нагорном Карабахе

Председатель Евросовета Шарль Мишель провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе во вторник, 14 декабря.

"ЕС предоставит экспертную миссию / консультативную группу, а также техническую помощь обеим странам для поддержки в делимитации и демаркации границ", — говорится в пресс-релизе по итогам встречи.

Мишель призвал также как можно скорее решить гуманитарные вопросы в регионе, включая "освобождение задержанных и решение судьбы пропавших без вести лиц". В то же время Алиев и Пашинян заверили Евросоюз в приверженности реализации договоренностей по Нагорному Карабаху.

Кроме того, лидеры двух стран договорились приступить к "восстановлению железнодорожных линий с соответствующими мерами пограничного и таможенного контроля на основе принципа взаимности". "Армения получит доступ по железной дороге в Исламскую Республику Иран и Российскую Федерацию", — отметил в связи с этим в своем профиле в Facebook армянский премьер.

Война в Нагорном Карабахе и инциденты на границе



На границе Азербайджана и Армении долгие месяцы не прекращаются вооруженные инциденты, в результате которых гибнут люди. С 27 сентября по 9 ноября 2020 года две бывшие советские республики вели войну за Нагорный Карабах, в результате которой погибли свыше 6,5 тысячи человек. При посредничестве России Армения и Азербайджан договорились о перемирии, однако напряженность в регионе сохраняется.



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