Gulagu.net рассказал о новом видеоархиве пыток из Сибири и с Дальнего Востока

Информатор в ближайшее время передаст правозащитному проекту Gulagu.net еще один видеоархив с записями пыток заключенных в колониях в Красноярске, Забайкалье и Приморском крае. Об этом основатель проекта Владимир Осечкин заявил во вторник, 14 декабря, телеграм-каналу "Осторожно, новости".

Объем архива составляет 200 гигабайт. Эти видео покажут, что пытки происходят "не только в Саратове, но и в других регионах", отметил Осечкин. "У нас теперь уже есть конкретные доказательства и видео с преступлениями, которые совершаются не только сотрудниками ФСИН, но и сотрудниками ФСБ", — подчеркнул он.

Уголовные дела против сотрудников ФСИН и объявление Осечкина в розыск



В начале октября проект Gulagu.net начал публикацию видеозаписей, полученных от бывшего заключенного одной из колоний, программиста Сергея Савельева. После выхода по УДО ему удалось вынести видеоархив с пытками заключенных. Сам Савельев после публикации уехал во Францию, где попросил политическое убежище. В России он был объявлен в розыск. Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина также объявили в розыск.

В то же время на фоне публикаций видеоархивов пыток 25 ноября в отставку был отправлен директор ФСИН Александр Калашников. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении против сотрудников ФСИН уголовных дел по фактам сексуального насилия и превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия в местах лишения свободы, которые произошли в учреждениях ФСИН в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, расследуются более 35 уголовных дел.

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