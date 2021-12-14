Сергей Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы

Супруг Светланы Тихановской, признанный правозащитниками политическим заключенным, приговорен судом в Гомеле к 18 годам тюрьмы. Сам видеоблогер называл обвинения политически мотивированными.

Гомельский областной суд приговорил блогера Сергея Тихановского, признанного правозащитниками политзаключенным, к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор был оглашен во вторник, 14 декабря, на территории следственного изолятора (СИЗО) №3 в Гомеле, где содержится Тихановский. Супруга Светланы Тихановской - лидера белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты страны - обвиняли по четырем статьям.

Сергей Тихановский: "Считаю обвинения политически мотивированными"

Адвокат Наталья Мацкевич, которую 13 октября отстранили от работы, а позднее лишили адвокатской лицензии, говорила, что даже в СИЗО ее подзащитный оставался "тверд в своей позиции". В интервью Deutsche Wеlle из изолятора Сергей Тихановский отмечал, что все обвинения в свой адрес категорически отвергает: "Считаю их надуманными и политически мотивированными".

Суд проходил в закрытом режиме "в целях обеспечения безопасности участников процесса и защиты охраняемой законом тайны". Перед началом процесса следователи взяли у защитников подписки о неразглашении, запретив им сообщать даже статьи обвинения, предъявленного подсудимым.

Светлана Тихановская – о "приговоре" Сергею Тихановскому

"Я записываю это видео до объявления так называемого "приговора" Сергею. Я представляю, какая там будет цифра – и очень сложно будет психологически её принять. Но, с другой стороны, год, двадцать, сто лет – это ненормально. Это незаконно и это не то, с чем можно мириться.

Поэтому комментируя его так называемый "приговор", я буду задавать себе только один вопрос: что я буду делать с этой новостью? А я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов беларусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси. Я буду продолжать отправлять ему открытки и рисунки детей, чтобы, когда мы встретимся, сделать из этого памятный альбом.

И всё, что я делаю, я делаю ради этого момента. Такой персональный момент есть у каждого человека. Осталось решить, что каждый готов сделать, чтобы поскорее осуществить нашу мечту", - цитируются слова Тихановской в ее Telegram.

С мая 2020 года - в предварительном заключении

Сергей Тихановский, известным благодаря своему Telegram-каналу "Страна для жизни", в мае 2020 года заявил о желании баллотироваться в президенты страны на выборах 9 августа, но не был зарегистрирован. Вместо него претендентом стала его жена Светлана. Тихановского задержали 29 мая 2020 года в Гродно на пикете, проводимом в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты. С тех пор он находится в предварительном заключении. Судебный процесс по его делу начался 24 июня 2021 года.

Официально блогера обвиняли по следующим статьям уголовного кодекса - "организация массовых беспорядков" (ст. 293), "организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342), "разжигание социальной вражды" (ст. 130) и "воспрепятствовании работы ЦИК" (ст. 191). По версии следствия, активист около года занимался подготовкой и организацией уличных беспорядков в Беларуси.

В середине июля в список экстремистских материалов в Беларуси внесли Telegram-канал Тихановского "Страна для жизни".

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