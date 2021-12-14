"Крымская платформа": разговор о деоккупации на фоне угрозы новой войны

Внимание к Украине на Западе снова на пике, и семинар, который прошел в Берлине в понедельник, 13 декабря, вышел за рамки экспертной дискуссии. Угроза масштабной войны России против Украины стала одной из актуальных тем мероприятия, посвященного другой теме — ситуации в аннексированном РФ Крыму. Речь шла о "Крымской платформе" — новом проекте Киева, призванном вернуть ситуацию на полуострове в международную повестку. Первое мероприятие состоялось в Киеве в августе и вызвало резкую критику в Москве. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев в недавней статье назвал инициативу "дебильной".

Теперь "Крымская платформа" гостила в Берлине. Организаторами подиумной дискуссии, которая транслировалась онлайн, стали Германское общество внешней политики (DGAP), посольство Украины и украинский журнал по внешней политике UA: Ukraine Analytica.

Чего ждет Украина от нового правительства Германии



Дискуссия прошла через считанные дни после формирования в Германии нового коалиционного правительства. На этом фоне во вступительном слове посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал "хорошей новостью" то, что требование о прекращении "незаконной аннексии Крыма" записано в коалиционном соглашении. Мельник поблагодарил Германию за непризнание аннексии и санкции против РФ, но сказал, что "этого недостаточно".

По словам посла, Киев ратует за третий компонент — "новый международный переговорный процесс по деоккупации Крыма". Он пожелал, чтобы это стало частью новой "берлинской доктрины или доктрины Бербок" — по имени нового главы МИДа ФРГ и сопредседателя партии "зеленых" Анналены Бербок (Annalena Baerbock).

Что думают о такой "доктрине" новые власти в Берлине, неизвестно. Один из участников дискуссии, глава отдела МИД ФРГ по Украине, Молдове и черноморскому сотрудничеству Жан Пьер Фроли (Jean Pierre Froehly), предложение Мельника не комментировал, но заверил, что новому правительству не нужно объяснять происходящее в отношениях РФ и Украины. Он сказал об "очень высокой степени понимания" ситуации среди немецких политиков. Фроли отметил, что вопрос о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины не является для Германии предметом переговоров.

Деоккупация Крыма — какими методами?



Говоря о рекомендациях Киеву и Западу члены украинских неправительственных организаций призывали помнить о нарушениях прав человека и о заключенных, значительная часть которых — крымские татары. Ольга Ситник из организации "Крымская правозащитная группа" предложила ввести санкции против судей и сотрудников силовых структур РФ, причастных к арестам и пыткам в Крыму.

Представитель МИД ФРГ Жан Пьер Фроли отметил необходимость быть готовыми к "войне нарративов" о том, что произошло в Крыму в 2014 году. По его словам, повторяя снова и снова свою позицию, РФ "рассчитывает на то, что о реальных событиях могут забыть". Немецкий дипломат также призвал говорить "с теми, кто сомневается" и использовать "Крымскую платформу" в дополнение к уже существующим международным проектам, в том числе европейским.

Эксперт: "Байден совершил ошибку"



Угроза нового военного противостояния РФ и Украины стала одной из центральных тем в ходе обсуждения ситуации в Черноморском регионе. Сотрудник DGAP Вильфрид Йильге (Wilfried Jilge) сказал, что, закрывая для учений регионы Азовского и Черного морей, Россия идет на "открытую провокацию конфликта". Опасность он видит в том, что Россия может "быстро втянуть Запад в демонстрацию силы".

Самым ярким стало выступление Густава Гресселя (Gustav Gressel), эксперта Европейского Совета по международной политике (ECFR). Он детально описал, как Россия наращивает силы Черноморского флота и проводит политику запугивания тех стран, которые хотят помогать или уже помогают Украине. По его словам, РФ создает "закрытые зоны" для Запада в Черном и Азовском морях, а также в некоторых других регионах мира. Он упомянул отдельные регионы Балтийского и Средиземного морей, а также части Арктики. Также Грессель считает, что президент США Джо Байден совершил ошибку, публично исключив возможность отправки американских солдат в Украину в случае обострения конфликта с РФ. По его словам, такая возможность могла бы стать сдерживающим фактором для планов Москвы.

Необычным для такого мероприятия стало участие в дискуссии представителя Госдепа США — Джона Армстронга, который выступил с коротким заявлением. Его участие изначально не анонсировалось. Армстронг заверил, что в его ведомстве "круглосуточно работают" в связи с актуальным напряжением. Подробностей он не привел, сославшись на секретность информации. По его словам, Вашингтон видит решение в "дипломатии и деэскалации". Армстронг несколько раз повторил, что "Крым — это Украина".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!