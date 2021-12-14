"Кокаиновое дело": присяжные сочли подсудимых виновными, но достойными снисхождения

Присяжные вынесли обвинительный вердикт четырем фигурантам дела об "аргентинском кокаине", но решили, что они заслуживают снисхождения. Это значит, что им больше не грозит пожизненное лишение свободы.

Присяжные заседатели признали виновными четверых подсудимых по уголовному делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию и Европу, однако сочли, что все они заслуживают снисхождения. Об этом российским информационным агентствам сообщили в понедельник, 13 декабря, в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы. Как отмечает "Интерфакс", признание фигурантов достойными снисхождения означает, что им больше не грозит пожизненное заключение, которое допускает обвинение в покушении на контрабанду наркотиков.

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В ходе прений сторон сторона обвинения, считая вину всех подсудимых доказанной, просила признать их виновными в покушении на контрабанду наркотических средств, а также по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере. Все фигуранты отвергают свою причастность к преступлению, защита просила всех их оправдать.

Заседание суда, посвященное обсуждению последствий обвинительного вердикта присяжных состоится 16 декабря. Ожидается, что на нем гособвинение назовет сроки наказания, которые считает справедливыми.

"Кокаиновое дело"

В феврале 2018 года стало известно, что в декабре 2016 года в школе на территории посольства РФ в Аргентине были обнаружены 12 чемоданов с кокаином, вес которого составлял почти 390 килограммов. Его стоимость оценили в 50 млн долларов. В ноябре 2017 года в России в связи со случившимся возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Аргентинские правоохранительные органы полагали, что к торговле наркотиками были причастны сотрудники посольства РФ. Предполагалось также, что в схеме по поставке наркотиков был замешан лайнер спецотряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства.

Трое подозреваемых по этому делу - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абьянов были взяты под стражу в Москве, а ключевого фигуранта, предполагаемого организатора контрабанды кокаина в Россию через российское посольство в Аргентине Андрея Ковальчука задержали в марте 2018 года в пригороде Берлина, спустя несколько месяцев он был экстрадирован в Москву и помещен под арест.

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