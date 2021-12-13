Прививки разными вакцинами? Ученые одобряют

Результаты различных исследований показывают, что те, кому сделали прививки от коронавируса разными вакцинами, имеют большее количество антител. Но существуют ли какие-либо риски? Разбирается DW.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) с 7 декабря 2021 года рекомендовали вакцинацию против коронавируса разными препаратами — векторными и мРНК-вакцинами. Практически одновременно Мэттью Снэп, вирусолог из Университета Оксфорда, возглавляющий большое исследование пациентов под названием Com-COV2, сообщил об успешных результатах так называемой "перекрестной вакцинации" — двумя разными препаратами.

Как появилась вакцинация двумя препаратами

После того, как EMA в январе 2021 года разрешило к применению вакцину AstraZeneca, прививку ею делали без ограничений. Но потом было установлено, что в отдельных случаях этот препарат мог вызвать у молодых женщин повышенный риск тромбоза. 1 апреля постоянная комиссия по вакцинации Германии (Stiko) рекомендовала делать прививки этой вакциной только людям старше 60 лет.

То есть многие из тех, кому сделали первый укол AstraZeneca, вторым были привиты BioNTech/Pfizer или Moderna. На сегодняшний день вновь все взрослые жители Германии могут быть вакцинированы AstraZeneca, если все риски заранее будут обговорены с врачом. При этом результаты ряда исследований показывают, что комбинация из двух различных вакцин может быть хорошим временным решением для предотвращения пандемии.

У кого больше антител

Ученые из Университета Оксфорда в июне этого года впервые опубликовали результаты своего исследования, согласно которым те, кому первую прививку сделали вакциной AstraZeneca, а вторую — спустя 4 недели — BioNTech/Pfizer, имели больше антител, чем те, кому обе прививки сделали с AstraZeneca. При этом обратная последовательность — сначала BionTech/Pfizer, а затем AstraZeneca, оказалась также более эффективной, чем обе прививки с AstraZeneca.

Больше всего антител было сформировано у тех участников исследования, которые получили две прививки BioNTech/Pfizer. Хотя в случае перекрестного вакцинирования — сначала BioNTech/Pfizer, затем Moderna — результат был еще лучше. В исследовании Com-COV приняли участие 830 добровольцев старше 50 лет, которые получили различные комбинации вакцин. Между первой и второй прививкой прошло 4 недели.

Во втором исследовании под названием Com-COV2 изучали результаты 1070 добровольцев. При этом его руководитель профессор Мэттью Снэп убежден, что и две прививки AstraZeneca имеют смысл в борьбе против коронавируса: "Мы знаем, что стандартная вакцинация — двумя одинаковыми препаратами — очень эффективна против тяжелого течения ковида и против дельта-варианта коронавируса".

Правда, в Великобритании интервал между первой и второй прививкой от ковида составляет от 8 до 12 недель, а не 4 недели, как было в ходе Com-COV. Но профессор Снэп заявил в интервью BBC, что его команда в июле опубликовала также результаты исследования, участники которого были вакцинированы разными препаратами, и промежуток между первой и второй прививкой составлял 12 недель.

В свою очередь, ученые из Университета Саара установили, что те, кому вкололи сначала AstraZeneca, а затем BioNTech/Pfizer, получили более сильный иммунный ответ, чем те, кто был дважды привит одним и тем же препаратом. Свои результаты немецкие ученые опубликовали в конце июля 2021 в специализированном журнале Nature.

Какая комбинация вакцин более эффективна

В исследовании, проведенном в университетской клинике Саара в Хомбурге, приняли участие более 200 человек. Некоторые были привиты AstraZeneca, другие — BioNTech/Pfizer. А третья часть участников — сначала AstraZeneca, а затем BioNTech/Pfizer.

Ученые сравнивали иммунную реакцию участников спустя две недели после второй прививки. "Мы не только выяснили, как много антител было сформировано у привитых от коронавируса, но также определили силу влияния так называемых нейтрализующих антител, — делится Мартина Зестер (Martina Sester), профессор трансплатационной и инфекционной иммунологии Университета Саара. — Это дает нам информацию о том, как антитела сдерживают вирус от вторжения в клетку".

Анализ антител показал, что и две прививки вакциной BioNTech/Pfizer, и комбинация вакцин AstraZeneca и BioNTech/Pfizer эффективнее, чем две прививки AstraZeneca. У участников исследования, которые были вакцинированы по двум первым вариантам, сформировалось в десять раз больше антител, чем у тех, кто получил две дозы AstraZeneca. "В том, что касается нейтрализующих антител, стратегия комбинированной вакцинации показала даже более высокий результат, чем две прививки вакциной BioNТech/Pfizer", — констатирует Зестер.

Точных данных нет

Испанское исследование CombivacS, в котором приняли участие 663 человека и которое было проведено учеными Института здоровья имени Карлоса III в Мадриде, принесло похожие результаты. Его предварительные данные были опубликованы в специализированном издании Nature. Но так же, как и в исследовании ученых из Саара, пока результаты не прошли проверку независимых экспертов. Речь в статье в Nature речь идет лишь о промежуточных данных. Две трети участников испанского исследования получили BioNTech/Pfizer, после того как были привиты AstraZeneca. Треть к моменту публикации в Nature была привита только один раз.

По данным Магдалены Кампинс из Университетской клиники Барселоны (одной из тех, где проводились исследования), участники, прошедшие вакцинацию двумя разными препаратами, после второй прививки имели больше антител, которые при лабораторных испытаниях могли распознать и нейтрализовать коронавирус. Слабой стороной этого исследования, правда, является то, что оно проходило без контрольной группы, в которой добровольцы были вакцинированы двумя дозами одинаковых препаратов.

Несмотря на результаты различных исследований, в Германии вакцинация двумя разными препаратами признается так же, как прививки одной вакциной. При этом министерство здравоохранения ориентируется на данные Института имени Пауля Эрлиха. В Канаде перекрестная вакцинация тоже признается. В США пока еще продолжаются исследования по данной тематике.

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