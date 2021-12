Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, 12 декабря, провел встречу с представителями демократической Беларуси. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

По словам Борреля, во встрече в Брюсселе также участвовали председатель Европейского совета Шарль Мишель и министры иностранных дел ряда стран ЕС.

Обращаясь к представителям гражданского общества, правозащитникам и независимым СМИ Беларуси, глава европейской дипломатии заявил, что они "могут рассчитывать на Европейский Союз". "Мы будем и впредь делать все возможное для защиты прав людей, которые выступают за демократическую Беларусь", - приводятся слова Жозепа Борреля в пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи.

ЕС призывает освободить политзаключенных

Боррель подчеркнул, что "Евросоюз по-прежнему решительно осуждает вопиющие нарушения прав человека в этой стране и призывает белорусские власти прекратить репрессии и немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных лиц".

Шарль Мишель также призвал Минск "немедленно освободить более 900 политзаключенных". "Мы по-прежнему возлагаем на режим ответственность за совершенные им грубые нарушения прав человека и свободы", - написал он в Twitter.

