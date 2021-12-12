В России выявлено менее 30 000 случаев заражения ковидом за сутки

В последний раз менее 30 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки было зафиксировано 14 октября. Максимальное с начала пандемии суточное число новых случаев - 41 335 - было выявлено 6 ноября.

В России впервые с середины октября выявлено менее 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Как отмечается в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, вирус SARS-CoV-2 за минувшие 24 часа был обнаружен у 29 929 жителей страны. Наибольшее число новых случаев - 2862 - выявлено в Москве, в Подмосковье - 2040, в Петербурге - 2012.

По данным международного ресурса Worldometer, отслеживающего пандемию коронавируса в разных странах мира, в последний раз менее 30 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки в РФ было зафиксировано 14 октября. Максимальное же с начала пандемии суточное число новых случаев - 41 335 - отмечалось 6 ноября. Всего же, по данным оперштаба, в России коронавирусом заразились 10 016 896 человек. Из них 8 741 355 справились с болезнью.

За минувшие сутки врачами зафиксировано еще 1 132 летальных исхода, вызванных легочной болезнью COVID-19 и ее последствиями. Всего же с начала пандемии, согласно официальным данным, жертвами коронавируса стали 289 483 человека.

По состоянию на 10 декабря, 67 260 355 россиян полностью вакцинированы от коронавируса.Как минимум одну дозу вакцины получили 74 189 385 человека. Ревакцинация прошли около 6 млн человек.

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