Стрельба в казанской школе: Ильназу Галявиеву предъявлено окончательное обвинение

Ильназу Галявиеву, устроившему в мае 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в пятницу, 10 декабря.

Галявиев обвиняется в убийстве и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом, в изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, заявила представитель СК. Она отметила, что в соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

По данным ведомства, Галявиев признал вину в полном объеме и раскаялся. "Согласно материалам уголовного дела причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении", — утверждают следователи.

Утром 11 мая 2021 года вооруженный легально приобретенным многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством студент колледжа Галявиев ворвался в школу, в которой когда-то учился, и начал беспорядочную стрельбу. В результате нападения погибли девять человек (в том числе семь детей), большинство их них — восьмиклассники. Еще 23 человека были ранены. Потерпевшими по делу признаны более 600 человек.

Галявиеву грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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