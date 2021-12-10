Глава BioNTech предлагает делать бустерные прививки через три месяца

Даже три дозы вакцины не гарантируют стопроцентную защиту от "омикрон"-варианта коронавируса, но, в случае заражения, обеспечивают легкое протекание болезни.

Сооснователь компании BioNTech, производящей вакцины от коронавируса, Угур Шахин (Ugur Sahin) считает, что третью бустерную прививку необходимо делать уже через три месяца после второй. Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel, опубликованному в четверг, 11 декабря. Распространение "омикрон"-вариантакоронавируса показывает, что две прививки не дают достаточной защиты от заражения, указал Шахин. По его словам, предварительные данные показывают, что три дозы вакцины гарантируют существенную защиту от заражения и нейтрализуют вирус.

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Пока не решено, понадобится ли BioNTech разработка новой вакцины, адаптированной к "омикрон"-варианту, сообщает Der Spiegel. Вместе с тем издание приводит слова Шахина, который заявил, что сравнительно скоро надо будет делать и четвертую прививку. Она "может содержать компонент, адаптированный к "омикрон"-варианту". В 2022 году BioNTech намерен выпустить 4 млрд поз вакцины.

По последним данным, даже три прививки не дают полной защиты от "омикрона". Как сообщил изданию Der Tagesspiegel член исследовательской группы, занимающейся изучением нового варианта коронавируса, Вольфганг Прайзер (Wolfgang Preiser), семеро немецких граждан, находящихся в Южной Африке, оказались инфицированы, несмотря на то, что им были сделаны бустерные прививки.

Прайзер подчеркнул, что это не означает бесполезность третьей прививки, так как у всех инфицированных были выявлены лишь слабые симптомы заболевания. Ученый указал на то, что, раз даже три дозы вакцины не гарантируют стопроцентный иммунитет к инфекции, привитым людям также необходимо продолжать соблюдать все гигиенические меры предосторожности.

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