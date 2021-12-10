Суд арестовал москвича, устроившего стрельбу с жертвами в московском многофункциональном центре

Суд арестовал москвича Сергея Глазова, который днем 7 декабря устроил стрельбу в многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы. Тогда погибли два человека, еще четверо пострадали.

Пресненский суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство следствия о заключении Глазова под стражу до 7 февраля 2022 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, е" ч.2 ст.105 УК РФ, (убийство двух и более лиц) ч.3 ст.30 п. "а, в, е" ч.2 ст.105 УК РФ (попытка убийства), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Что известно о Глазове

В среду на встрече с представителями Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Глазов признал, что разрешения на ношение оружия у него не было, сообщили в комиссии Интерфаксу.

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"Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю", — передали агентству слова Глазова правозащитники.

Ему недавно исполнилось 45 лет — это возраст, в котором граждане России должны менять паспорт.

Конфликт начался на входе в центр оказания госуслуг, когда мужчину попросили надеть медицинскую маску. Он отказался и открыл огонь из пистолета "Глок". Глазова обезвредил полицейский, работавший в том же учреждении в отделе миграции.

"После задержания мужчина сообщил, что не верит в коронавирус, вакцины от него и в целом, а пандемию считает заговором, о чем неоднократно писал в соцсетях", — рассказывал источник агентства Интерфакс.

"У него синяки на голове, с его слов, полученные при задержании. Также он заявил, что во время конвоирования в СК сопровождавшие применили к нему электрошокер", — рассказали правозащитники.

Глазов сказал им, что у него ничего не болит, нет хронических заболеваний и ему не нужны помощь врача, психолога и назначенного адвоката.

Во время допроса Глазов не смог четко объяснить причину своего поступка и вел себя неадекватно, писал Интерфакс со ссылкой на источники.

"Коммерсант" пишет, что на допросе Глазов рассказал, что сам в 2020 году изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета. По словам мужчины, оно ему понадобилось для защиты от "уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что стрелок служил в Службе внешней разведки. Глазов подтвердил это ОНК, добавив, что уволился в 2009 году в звании подполковника. По данным "Коммерсанта", он ушел со службы в 2010 году, а ранее служил еще в ФСБ.

По данным издания, в МФЦ стрелок пришел с сумкой в которой были бытовые предметы и инструменты, а также крупная сумма денег — 50 купюр достоинством по 100 евро, 25 — по 200 евро, 34 — по 500 евро, четыре купюры по 5 тыс. рублей, семь — по 50 долларов, 97 стодолларовых банкнот, а также монеты.

При увольнении из СВР Глазов не получил пенсию, так как имел стаж службы менее 20 лет, рассказали в ОНК: "Он не работал и жил на сбережения", — сообщили в ОНК.

Как отмечает "Коммерсант", причина досрочного увольнения Глазова из СВР пока неизвестна, "но, по некоторым данным, она связана с состоянием здоровья".

Мужчина, как выяснили правозащитники, ранее не был судим и не состоял на учете у психиатров или наркологов. Если он не будет признан невменяемым, то ему грозит пожизненное заключение.

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