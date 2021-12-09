Канада объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Канада стала четвертой страной, которая решила не отправлять своих дипломатов на Игры в Пекин. Ранее о бойкоте заявили Австралия, Великобритания и США.

Канада будет бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине. Об этом в среду, 8 декабря, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Канада по-прежнему глубоко обеспокоена сообщениями о нарушениях прав человека в Китае. В результате мы не будем отправлять дипломатических представителей в Пекин на Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры", — написал он в своем Twitter. Страна при этом продолжит поддерживать спортсменов, которые выступят на Играх.

Канада стала четвертой страной, объявивший бойкот Олимпиаде в Пекине. Ранее дипломатов на Игры также решили не отправлять Австралия, Великобритания, США и Новая Зеландия. Но последняя связала свое решение не с бойкотом, а с пандемией. Новый канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), отвечая на вопрос на эту тему, выступил против поспешных мер и за обсуждение ситуации на международном уровне.

Зимняя Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 22 февраля, Паралимпиада — с 4 по 13 марта 2022 года.

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