В ходе переговоров Байден выразил обеспокоенность США ситуацией со скоплением российских войск у границ Украины, сообщил Белый дом.

"Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации ситуации с размещением войск России вокруг Украины и подчеркнул, что США и наши союзники в случае эскалации ситуации ответят решительными экономическими и другими мерами", - говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров.

Как сообщил Белый дом, Байден в ходе разговора заявил о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал к "деэскалации и возвращению к дипломатии".

Также во время переговоров Путин и Байден затронули вопросы кибербезопасности, стратегической стабильности, а также совместную работу России и США по региональным вопросам, в том числе отношения с Ираном, сообщили в Белом доме.

.@POTUS held a secure video call with President Putin of Russia today to discuss a range of topics in the U.S.-Russia relationship, including our concerns about Russian military activities on the border with Ukraine, cyber, and regional issues. pic.twitter.com/VKdjJhwnhe