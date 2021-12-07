В Нидерландах к борьбе с коронавирусом подключилась армия

Нидерландские военные помогают увеличить число койко-мест в больницах и ухаживать за пациентами с ковидом. В стране растет число заражений вопреки локдауну и высокому показателю вакцинации.

Нидерландская армия вновь оказывает поддержку больницам страны для приема пациентов с коронавирусом. Об этом в ночь на вторник, 7 декабря, сообщает агентство AFP.

"Военные пытаются помочь больницам сделать так, чтобы ни одна из них не была вынуждена отказывать пациентам в приеме", - заявил AFP представитель армии Мартин Ван Дейк, координирующий возведение дополнительной палаты для больных COVID-19 в больнице Утрехта. Помимо увеличения числа койко-мест для таких пациентов 50 военнослужащих с медицинским образованием помогают персоналу больницы ухаживать за больными.

Нидерландские военные уже участвовали в борьбе с коронавирусом с октября 2020-го по июнь 2021 года.

Рост числа заражений несмотря на вакцинацию и локдаун



Несмотря на число привитых от коронавируса порядка 75 процентов, в Нидерландах ежедневно фиксируют тысячи новых случаев заражения. По данным Worldometer, за последние сутки в 17-миллионной стране зафиксирована почти 21 тысяча новых заражений, 34 человека с ковидом умерли, около 12 тысяч выздоровели.

Из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом правительство Нидерландов в середине ноября ввело частичный локдаун. Бары, рестораны и супермаркеты должны закрываться не позднее 20 часов, другие магазины - уже в 18 часов. Большинство работников должны перейти на удаленную работу, жителям разрешается собираться дома группами не более четырех человек. Вновь введено правило обязательной социальной дистанции в 1,5 метра между людьми.

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