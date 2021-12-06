Смертельнее ковида. Создательница вакцины AstraZeneca предупреждает об опасности будущих пандемий

Будущие пандемии могут оказаться смертоноснее, чем нынешняя, предупредила одна из создателей вакцины Oxford-AstraZeneca и призвала выделять деньги на подготовку к ним.

Профессор Сара Гилберт также предупредила, что существующие вакцины, возможно, окажутся менее эффективными против нового варианта "Омикрон", и предложила гражданам проявлять осторожность, пока новый вариант не будет лучше изучен.

"Этот кризис явно не последний. По правде говоря, следующий вирус может быть хуже. Он может быть более заразным, более смертоносным, или и тем, и другим, - считает Гилберт. - Те знания, которые нам удалось приобрести, не должны быть утеряны".

Говоря о варианте "Омикрон", Гилберт сказала, что его шиповидный белок содержит мутации, которые, как известно, увеличивают способность вируса к распространению.

Однако, по ее словам, в новом варианте есть и другие изменения, которые могут означать, что антитела, выработанные вакцинами или заражением другими вариантами ковида, могут быть менее эффективными против "Омикрона".

Но, даже если вакцина не так эффективно предотвращает легкую форму ковида, это не означает автоматически, что она хуже защищает от тяжелой формы заболевания и/или смерти.

Профессор не исключает, что в будущем будет разработана универсальная прививка от гриппа.

Сара Гилберт, удостоенная звания дамы в честь дня рождения королевы в начале этого года, начала разработку вакцины от коронавируса в начале 2020 года, когда Covid-19 впервые появился в Китае.

Сегодня вакцина Oxford-AstraZeneca наиболее широко применяется во всем мире, ее дозы отправлены в более чем 170 стран.

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