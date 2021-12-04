Обвал турецкой лиры и роль Эрдогана: что в этом важно и поучительно для РФ

Дело не только в турпоездках, импорте помидоров и экспорте "Газпрома". Инфляция в Турции - наглядная иллюстрация к концептуальному спору Дерипаски и Набиуллиной о ставках Центрального банка РФ.

В России резко подорожали туристические туры в Турцию - почти в два раза по сравнению с декабрем прошлого года, сообщает агентство "Интерфакс". Это очень странно: за последний год и особенно за последний месяц турецкая денежная единица лира не просто сильно, а прямо-таки обвально подешевела.

Туры в Турцию должны были подешеветь

Поэтому поездки в Турцию, по идее, тоже должны были заметно подешеветь для всех, кто платит за них в более твердой валюте. Так что дело тут скорее в российских туроператорах, почувствовавших высокий спрос со стороны россиян на зарубежные новогодние поездки при одновременно весьма ограниченном из-за пандемии выборе направлений.

В любом случае в самой Турции товары и услуги стали меньше стоить для иностранных туристов, приезжающих с евро, долларами или рублями, несмотря на чрезвычайно высокую инфляцию в стране - в ноябре она достигла 21,3% в годовом выражении. Если в прошлые новогодние каникулы 1 евро стоил около 9 лир, нынешним летом - примерно 10,5 лир, то сейчас за него дают свыше 15 лир.

Это уже не просто девальвация, это подлинный валютный кризис, и именно так оценивают происходящее международные эксперты и СМИ. В такой ситуации российские импортеры помидоров, апельсинов и прочих турецких товаров могут рассчитывать в Турции на ощутимые скидки от оптовых продавцов при оплате в иностранной валюте. Хотя не факт, что в России это непременно приведет к более низким розничным ценам в магазинах.

"Газпрому" нужны новые контракты для заполнения "Турецкого потока"

В свою очередь, российским экспортерам грозит потеря платежеспособного спроса на свою продукцию. Например, нефтяникам и металлургам. Но прежде всего - газовикам. Для "Газпрома" Турция - один из важнейших зарубежных рынков сбыта. Российская госкомпания снабжает его через Черное море по двум подводным газопроводам: по "Голубому потоку" и по недавно построенному "Турецкому потоку".

По свидетельству турецких журналистов, многие их соотечественники стараются теперь топить углем или дровами - импортный природный газ стал для многих слишком дорогим энергоносителем. А ведь как раз сейчас идут переговоры с турецкими компаниями о продлении ряда истекающих в декабре контрактов, так что больше половины мощностей "Турецкого потока" на 2022 год пока не законтрактованы. И у "Газпрома", конечно же, просят скидки на российский газ.

Другой пример. Турция - традиционно один из крупнейших покупателей российского зерна, прежде всего - пшеницы, которая и так уже сильно подорожала на мировом рынке, а из-за девальвации лиры становится для турецких импортеров еще более дорогой. Однако российские экспортеры вполне могут перенаправить зерно и на другие рынки, тем более что правительство РФ с помощью экспортных пошлин сейчас вообще ограничивает его вывоз из страны с целью стабилизации внутренних цен.

Уровень инфляции в Турции уникальный для стран ОЭСР

А вот для жителей Турции быстро дорожающий хлеб - настоящая беда. Тем более, что растут цены и на все остальное, особенно на любые импортные товары, в том числе лекарства. Эксперты допускают, что уже в декабре темпы инфляции составят 25%, а в следующем году могут подскочить до 30%.

Высокая инфляция стала сейчас острой проблемой во многих странах, в том числе, в Германии и во всем Евросоюзе. Но столь высокие показатели, как в Турции, являются все же уникальным явлением для государств с развитой рыночной экономикой, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Одна из ключевых причин турецкой инфляции состоит в специфическом подходе президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана к задачам центрального банка страны и его кредитно-денежной политике, конкретно - к уровню той ключевой процентной ставки, по которой ЦБ снабжает деньгами коммерческие банки и тем самым регулирует их количество, поступающее в оборот.

Спор Олега Дерипаски и Эльвиры Набиуллиной о кредитной ставке

Именно поэтому события в Турции представляют немалый интерес и могут оказаться весьма поучительными для России, где на высоком уровне периодически тоже вспыхивают споры о политике центрального банка. Самый свежий пример тому - наделавшая немало шума в российских СМИ дискуссия между предпринимателем Олегом Дерипаской и главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной на форуме "Россия зовет!" 30 ноября.

Основатель компании "Русал" в очередной раз подверг критике действия руководительницы Банка России, поскольку считает, что удешевление кредитов будет способствовать росту производства и тем самым предложения, что должно замедлить рост цен.

А Эльвира Набиуллина для обуздания быстро нарастающей в России инфляции уже шесть раз повышала в этом году ключевую ставку, последний раз в октябре, и на следующем заседании совета директоров ЦБ РФ 17 декабря может во имя сохранения макроэкономической стабильности еще больше ужесточить кредитно-денежную политику, причем значительно.

Как и когда Центральный банк Турции потерял свою независимость

Так вот, ту роль постоянного критика высоких банковских ставок, которую в России взял на себя предприниматель Дерипаска, в Турции вот уже несколько лет исполняет президент Эрдоган. Он тоже придерживается крайне редкой в экспертных кругах точки зрения, согласно которой удешевление кредитов (и тем самым увеличение денежной массы) является наиболее эффективным способом борьбы с инфляцией.

Еще весной 2018 года, выступая в Лондоне перед западными банкирами и финансовыми специалистами, турецкий лидер удивил и насторожил их своим намерением после избрания президентом усилить контроль над Центральным банком Турции, хотя независимость центробанков от исполнительной власти считается одним из краеугольных камней современной рыночной экономики.

И когда летом того же года руководство турецкого ЦБ, собравшись на совещание при инфляции почти в 16%, не стало повышать ставку, в стране началась массовая распродажа национальной денежной единицы международными инвесторами и местным населением. Тогда Турция пережила первую мощную волну валютного кризиса, а за евро на пике давали примерно 8 лир.

Паника после обещания Эрдогана снижать ставки вплоть до 2023 года

Сегодня, три с половиной года спустя, инфляция в Турции перевалила за 21%, евро стоит 15,5 лиры, а президент Эрдоган по-прежнему требует от своего Центробанка низких ставок. Как раз 30 ноября, когда в Москве Дерипаска спорил с Набиуллиной, в Анкаре Эрдоган дал интервью турецкому гостелевидению, в котором обещал к выборам 2023 года снижение как процентных ставок, так и темпов инфляции.

Этим он тут же вызвал новую волну валютного кризиса, причем падение курса лиры оказалось настолько обвальным, что 1 декабря Центральному банку Турции впервые за семь лет пришлось прибегнуть к валютным интервенциям, чтобы остановить панику. В тот же вечер Эрдоган в очередной раз сменил министра финансов, продержавшегося на этом посту всего год.

Все это - яркая и весьма своевременная иллюстрация к спору между известным российским предпринимателем и главой Банка России, за которым стоят два принципиально разных подхода к развитию экономики. Этот концептуальный спор в высших политико-экономических сферах РФ, несомненно, продолжится, что делает турецкий опыт особенно ценным для России.

В Турции идет долларизация экономики и сбережений

Этот опыт наглядно показывает: финансово-экономический курс Эрдогана с упором на снижение стоимости кредитов обеспечивает Турции высокие темпы экономического роста - по итогам 2021 года ВВП может увеличиться на 10%, но такая политика не в состоянии не только снизить инфляцию, но хотя бы остановить ее нарастание.

А безудержный рост цен, в свою очередь, ведет к падению уровня жизни широких слоев населения и к девальвации национальной валюты. Девальвация может быть выгодна части турецких экспортеров, но в масштабах всей страны, сильно зависящей от импорта широкого ассортимента товаров, она только усиливает инфляцию, да к тому же способствует быстрой долларизации экономики и сбережений.

"Сейчас даже те, кто никогда не имел дело с долларами, видят в этой валюте тихую гавань", - свидетельствует стамбульский экономист Сонер Куру. Жители Турции, рассказал он в беседе с DW, настроились на длительный период снижения процентных ставок и теперь пытаются спасти свои сбережения от ожидаемого роста инфляции.

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