В России объявили "иноагентами" еще четырех журналистов и НКО

Новыми "иноагентами" в России стали журналисты, которые сотрудничают с медиапроектом "Радио Свободы", а также НКО, защищающая права призывников и военнослужащих.

В список СМИ-"иностранных агентов" в России внесены еще четыре журналиста: Регина Хисамова, Регина Гималова, Андрей Григорьев и Алина Григорьева. Такое решение приняло в пятницу, 3 декабря, министерство юстиции РФ.

Эти журналисты, по данным из открытых источников, сотрудничают с проектом "Idel.Реалии" - русскоязычным интернет-изданием Татаро-башкирской службы "Радио "Свобода" (оба СМИ тоже признаны "иноагентами"), которое освещает события в регионах Среднего и Нижнего Поволжья. Общее число СМИ-"иноагентов" в России достигло 103.

"Иноагентом" признали НКО, защищающую права призывников

Кроме того, НКО-"иноагентом" была признана ассоциация по защите прав призывников и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право". По данным "Интерфакса", организация зарегистрирована в Москве в 2010 году, ею руководит член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Кривенко.

Статус СМИ-"иноагента" могут получить и физлица

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году, первоначально оно касалось некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся, с точки зрения властей, политической деятельностью. В 2017 году в стране был принят закон о СМИ-"иноагентах". С учетом последующих изменений такой статус могут получить не только юридические, но и физические лица.

СМИ и общественные деятели не раз обращались к российским властям с просьбой пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в стране.

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