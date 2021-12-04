Журналистка "Радио Свобода" рассказала об угрозах и публикации личных данных

По словам Карины Меркурьевой, члены мизогинного сообщества угрожали ей и выложили в Сеть номера телефонов и адреса ее самой и ее матери. Каждую секунду ей стали приходить спам-сообщения.

Журналистка "Радио Свобода" и ведущая Telegram-канала "ФемВремя" Карина Меркурьева сообщила о поступающих к ней угрозах и спам-атаке со стороны представителей женоненавистнического сообщества, а также публикации личных данных в открытом доступе. Об этом сама журналистка рассказала вечером в пятницу, 3 декабря, "Радио Свобода" и другим СМИ, а также в соцсетях.

По ее словам, еще накануне ночью ей стали писать незнакомые люди в Telegram, прося "связаться с неким "мясником". Утром пользователь с ником "Алекс Петров" поинтересовался в соцсети "В контакте" ее "мнением по поводу ЛГБТ, мужчин, феминизма и так далее", после чего прислал журналистке ее банковские данные, номер ее мобильного телефона, а также телефон и домашний адрес ее матери, написала журналистка в Instagram. Как видно из переписки (скриншоты имеются в распоряжении редакции DW), незнакомец пригрозил обнародовать эту информацию в интернете и "прийти в гости с тортиком", потребовав от нее опубликовать извинения в Telegram-канале "ФемВремя" за "пропаганду ЛГБТ и оскорбление мужчин".

Персональные данные журналистки и ее матери опубликованы в соцсетях

После того как, по словам журналистки, личные данные обеих женщин были опубликованы в двух Telegram-каналах c общей аудиторией более 10 тысяч человек, на телефоны ее самой и ее матери стали ежесекундно приходить коды подтверждения из различных магазинов, мошенники неоднократно пытались взять на их имена кредиты. Только за вечер пятницы было получено свыше тысячи сообщений.

Несколько российских и зарубежных СМИ поддержали Меркурьеву своими публикациями. "Это признание, Карина. )) Держитесь", - написал в комментарии под ее постом известный журналист и прозаик Виктор Шендерович.

Месяцем ранее, в начале ноября о подобной атаке и угрозах рассказала фем-активистка Дарья Серенко, на которую после ее поста о ксенофобии, по ее словам, обрушились "сотни сообщений и комментариев с угрозами насилием и расправой", также на нее пытались оформить "более 40 кредитов".

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