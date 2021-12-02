Греция вводит обязательную вакцинацию для пожилых граждан, за отказ будут штрафовать

Власти Греции решили ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей страны старше 60 лет. С середины января тем, кто отказывается вакцинироваться от Covid-19, каждый месяц будет грозить штраф в размере 100 евро.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с вступительным словом на заседании Совета министров 30 ноября, заявил, что вакцинация людей старше 60 лет становится обязательной.

"Мы сосредотачиваем усилия на защите наших сограждан, и по этой причине их вакцинация теперь будет обязательной", — заявил Мицотакис.

"Это не карательное решение, оно направлено на защиту наших граждан", — добавил премьер.

До 16 января жители Греции старше 60 лет должны записаться на прием к врачу и получить первую дозу вакцины. В противном случае каждый месяц им придется платить административный штраф в размере 100 евро. По словам премьера, вырученные от штрафов деньги будут собирать в специальный фонд для финансирования больниц.

Мицотакис уточнил, что предлагаемая мера еще должна пройти парламентское голосование, но ожидается, что законодатели ее примут. Оппозиционная левая партия "Сириза" назвала нововведения "карательными".

В Греции с начала пандемии зарегистрировано около 1 млн случаев заражения коронавирусом и более 18 000 смертей, связанных с Covid-19. Страна одной из первых в Европе стала проводить ревакцинацию. По данным премьера, примерно 580 000 граждан старше 60 лет до сих пор не вакцинированы от коронавируса.

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