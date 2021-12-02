ЕС вводит санкции за провоз мигрантов через Беларусь

Новые штрафные меры призваны помешать Лукашенко доставлять мигрантов к внешним границам Евросоюза. Под санкции, в числе прочих, подпадет и авиакомпания "Белавиа".

В четверг, 2 декабря, вступают в силу новые санкции ЕС против причастных к доставке мигрантов в Беларусь для их дальнейшей переброски к внешним границам Евросоюза. Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС 1 декабря единогласно поддержал пакет соответствующих штрафных мер, которые теперь должны быть утверждены Советом ЕС. Обнародование решения о санкциях в официальном журнале ЕС запланировано на 2 декабря.

Под штрафные меры подпадут 17 человек и 11 компаний. В санкционном списке значится и белорусская государственная авиакомпания "Белавиа". Она впредь не сможет пользоваться самолетами, которые сдают в лизинг европейские компании.

Эта мера имеет целью помешать "Белавии" перевозить в больших количествах людей из зон кризиса в Беларусь для их дальнейшего продвижения в страны Евросоюза. Под санкции подпадет и сирийская авиакомпания Cham Wings, также зарабатывающая на транспортировке мигрантов в Беларусь.

Спровоцированный Лукашенко кризис с мигрантами

В течение нескольких недель тысячи мигрантов пытаются пересечь границу Беларуси и попасть в ЕС. Брюссель обвиняет белорусского правителя Лукашенко в преднамеренном перенаправлении потоков мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы затем контрабандой ввозить их в ЕС с целью дестабилизации ситуации на Западе. Чтобы остановить мигрантов, соседствующие с Беларусью страны ЕС возвели на своих восточных границах ограждения из колючей проволоки.

В последние дни ситуация на польско-белорусской границе несколько стабилизировалась. Однако небольшие группы мигрантов по ночам по-прежнему совершают попытки прорваться в Польшу через заграждения из колючей проволоки на границе. Польская пограничная служба сообщила, что в ночь на 30 ноября было 134 попытки нелегального пересечения границы со стороны Беларуси.

По данным Еврокомиссии, в Евросоюз с начала года перебрались через Беларусь уже почти восемь тысяч мигрантов. Из них 4300 проникли в Литву, 3200 - в Польшу и более 400 - в Латвию.

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