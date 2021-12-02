Тель-Авив признали самым дорогим городом для жизни в мире

Израильский Тель-Авив признан самым дорогим городом для жизни по результатам исследования, проведенного Economist Intelligence Unit - аналитическим отделом Economist Group. В прошлом году Тель-Авив занимал пятую строчку рейтинга.

Также вполне предсказуемо в первой десятке оказались Цюрих и Гонконг (в прошлом году они делили первое место с Парижем, а теперь переместились на 4 и 5 строчки), за ними следуют Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

Лондон занял 17 место, полнявшись на три пункта. Москва находится примерно в середине списка - на 96 месте, но она вошла в десятку городов с самыми заметными тенденциями к росту (российская столица за год поднялась в рейтинге на 10 строчек).

Рекордсменом по взлету (относительному) стал Тегеран, где американские санкции так повысили стоимость жизни, что столица Ирана за 12 месяцев поднялась сразу с 79 на 29 место.

В общей же сложности авторы исследования сравнили цены на товары и услуги в долларах США в 173 крупных городах. Они пришли к выводу, что в среднем цены в местной валюте в исследуемых городах выросли на 3,5% - это самый высокий уровень инфляции, отмеченный за последние 5 лет. Самый значительный рост пришелся на сферу транспорта - цены на бензин в среднем подскочили на 21%.

Взлет Тель-Авива во многом объясняется укреплением израильской валюты - шекеля - по отношению к доллару. Сказался также значительный рост цен (около 10%) на товары, в первую очередь продукты питания.

Тель-Авив занял второе место по дороговизне алкоголя и транспорта, пятое - по предметам личной гигиены и шестое - по стоимости развлечений. И это при том, что в рассчеты Economist не входил рост стоимости жилья.

"Тель-Авив будет и дальше дорожать, как и вся страна, - сказал в интервью газете Haaretz мэр города Рон Хульдаи. - И главная проблема в том, что в Израиле нет альтернативных крупных городов. В США есть Нью-Йорк, Чикаго, Майами и так далее, в Британии - Лондон, Манчестер, Ливерпуль. Там всегда можно переехать в другой город, есть стоимость жизни становится слишком высокой".

Тель-Авиву, по его словам, в скором времени грозит настоящий "взрыв".

Авторы отчета отмечают, что пандемия коронавируса продолжает вносить в рейтинги существенные коррективы.

"Хотя по мере вакцинации большинство экономик мира начинают приходить в себя, в крупных городах мира по-прежнему происходят вспышки заражения, что заставляет принимать ограничительные меры. Во многих городах это ведет к перебоям в снабжении и, как результат, к дефициту и росту цен", - пишут они.

Впрочем, по прогнозам Economist, в будущем году рост цен должен замедлиться по мере того, как центробанки по всему миру начнут осторожно поднимать учетные ставки в попытке сдержать инфляцию.

Пять самых дорогих городов

Тель-Авив

Париж

Сингапур

Цюрих

Гонконг



Пять самых дешевых городов



Дамаск

Триполи

Ташкент

Тунис

Алматы (Алма-Ата)

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