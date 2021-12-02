В Австрии пациенту ампутировали не ту ногу. Хирурга оштрафовали на 2700 евро

Суд города Линц в Австрии оштрафовал на 2700 евро (около 227 тысяч рублей) хирурга, которая по ошибке ампутировала правую ногу пациента вместо левой, причем ошибка вскрылась лишь через два дня.

Вдове пациента, который скончался до суда, также присудили компенсацию в размере 5000 евро, сообщает AFP.

82-летний мужчина (его имя, а также имя хирурга не разглашаются) поступил в больницу города Фрайштадт в мае этого года. Ему должны были провести ампутацию левой ноги, однако хирург по какой-то причине пометила правую ногу и успешно провела операцию.

Ошибка вскрылась лишь через два дня во время перевязки, и пациенту сообщили, что ему предстоит еще одна ампутация.

Тогда руководство больницы заявило, что инцидент произошел "по стечению неблагоприятных обстоятельств", а главврач принес публичные извинения.

Однако дело дошло до суда, на котором хирург заявила, что причина ошибки в том, что сама схема действий в операционной имеет изъяны. При этом на вопрос о том, почему она пометила для ампутации правую ногу вместо левой, она ответила: "Не знаю".

Хирурга с тех пор перевели в другую клинику, а выплату половины штрафа отсрочили. Больница сообщила, что обстоятельства этой медицинской ошибки были тщательно изучены, оргвыводы сделаны, схемы действий в операционной обсуждены, а медперсонал прошел соответствующее обучение.

Подобные инциденты в медицинской практике происходят крайне редко, но в прошлом уже имели место.

В 1995 году американский хирург в самый разгар операции обнаружил, что ампутирует не ту ногу пациенту с диабетом, но поскольку к тому времени он уже успешно перерезал почти все мышцы и сухожилия, ампутацию пришлось довести до конца.

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