Войска РФ у границ Украины: в НАТО призвали готовиться к худшему

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников альянса готовиться к худшему на фоне скопления российских войск у границ Украины. "Вы можете рассуждать, составляет ли вероятность вторжения 20 или 80 процентов, но это неважно. Нам нужно готовиться к худшему", — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Риге во вторник, 30 ноября, после первого дня заседания глав МИД стран-членов НАТО.

"Нам необходимо донести до России, что она не должна осуществить военное вторжение в Украину", — подчеркнул он. Нет ни уверенности, ни ясности относительно конкретных намерений Москвы, продолжил генсек альянса, напомнив об аннексии Крыма и конфликте на востоке Украины: "Они (власти РФ. — Ред.) делали это и раньше".

По словам Столтенберга, в связи с переброской военных РФ к украинской границе страны НАТО задействуют антикризисный механизм, который позволит отслеживать развитие ситуации и своевременно на нее реагировать. "Союзники едины во мнении, что нам необходим план. Нам нужно быть уверенными, что мы всегда сможем защитить всех союзников от любой потенциальной угрозы", — подчеркнул глава альянса.

США и Германия обеспокоены военной активностью РФ у границ Украины



Ранее серьезную обеспокоенность в связи с перемещением российских войск к украинским границам выразил и госсекретарь США Энтони Блинкен. "Любая новая агрессия чревата серьезными последствиями", — предостерег он.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), в свою очередь, подчеркнул, что активность российской армии у границы с Украиной "вызывает чрезвычайное беспокойство". В то же время он считает необходимым и дальше использовать все возможности для ведения диалога с Россией. "Нам нужно больше прозрачности и поэтому мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации, а наоборот, разрядить обстановку ", — сказал он.

Путин назвал разработку гиперзвукового оружия ответом на действия Запада



В тот же день, 30 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что рассматривает расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Польши и Румынии как угрозу. "В ответ мы были вынуждены начать разработки гиперзвукового оружия", — заявил он.

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании Россией военного присутствия вдоль границ Украины. В последний раз аналогичное происходило весной 2021 года и также вызвало серьезную обеспокоенность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США.

Москва отрицает все обвинения в подготовке нападения на Украину и, напротив, указывает на увеличившуюся активность НАТО у российских границ.

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