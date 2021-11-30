Путин: появление на территории Украины ударных комплексов станет пересечением "красных линий" в отношении России

Появление на территории Украины ударных комплексов станет пересечением "красных линий" в отношении России. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

По словам Путина, "красные линии" — это, прежде всего, "создание угроз" для территории России. "Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7−10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия — 5 минут <…> А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы это можем сделать уже сейчас", — сказал он.

Путин добавил, что в начале 2022 года на вооружении России поступит гиперзвуковая ракета морского базирования. "Подлетное время до тех, кто отдает приказы, тоже будет 5 минут", — добавил он.

"Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить, воевать, не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интереса в области безопасности всех участников международной деятельности. Если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать. Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках — ЛНР, ДНР — там тоже ведь создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий", — сказал Путин.

Он добавил, что Россия "испытывает определенные озабоченности» из-за проведения учений других стран возле российских границ, в том числе «незапланированные".

"Они [красные линии] в известной степени носят умозрительный характер. Тем не менее, смотрите, что происходило на протяжении предыдущих двадцати с лишним лет. Отношения между Россией и западным сообществом в 90-е годы, а начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну, зачем?", — задался вопросом Путин.

О передвижении российских войск у границы с Украиной западные СМИ и аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) сообщали с конца октября. В Кремле эти данные называли вбросами. В конце ноября The New York Times, CBS и Bloomberg рассказали со ссылкой на разведку США о планах "вторжения" России в Украину в начале 2022 года. Об этом же говорил и глава украинской разведки.

24 ноября CIT опубликовала новые видео передвижения российской техники вблизи границ с Украиной и в Крыму, сравнив это сосредоточение сил с масштабами весны 2021 года.

В Сенате США предложили ввести новые санкции против российских чиновников, банков, госкомпаний, нефтегазовых предприятий и суверенного долга России в случае вторжения в Украину.

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