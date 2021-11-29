Издание "Белорусский партизан" внесено в список "экстремистских материалов"

Сайт "Белорусский партизан" и все аккаунты издания включены в "республиканский список экстремистских материалов". Журналисты уверены, что "свобода мнений не может считаться" преступлением.

Независимый общественно-политический сайт "Белорусский партизан" и все аккаунты издания в социальных сетях внесены в "республиканский список экстремистских материалов". Об этом свидетельствует информация, обнародованная в понедельник, 29 ноября, на сайте министерства информации Беларуси.

Речь идет, в частности, о материалах издания в Telegram-канале, Facebook, Instagram, Twitter и "Одноклассниках".

Суд в Гомеле вынес решение 12 ноября

Включение в список произошло после вынесения судом Железнодорожного района Гомеля соответствующего решения 12 ноября. Оно "подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314 статьей Гражданского процессуального кодекса", заявили в министерстве.

"Свобода мнений не может считаться экстремизмом"

В издании уже прокомментировали вердикт. "Мы уверены, что свобода мнений не может считаться экстремизмом", а "согласие в обществе не достигается путем запретов и цензуры", - написали журналисты. "Мы будем думать, что делать дальше", - добавили в редакции.

В Беларуси экстремистскими признаны около 300 интернет-ресурсов. Так, в начале ноября КГБ Беларуси счел "экстремистским формированием" агентство БелаПАН. До этого, 8 августа, у сотрудников агентства прошли обыски. Главного редактора Ирину Левшину задержали, она остается под стражей.

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