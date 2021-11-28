Коронавирус: Израиль закрывает границы для иностранцев

Правительство Израиля вводит ряд новых ограничений, чтобы не допустить распространение в стране варианта коронавируса "омикрон".

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение в стране варианта коронавируса "омикрон", правительство Израиля сообщило вечером в субботу, 27 ноября, о решении временно закрыть границы для большинства иностранных граждан и ввести ряд дополнительных ограничений.

Эти меры вступят в силу вечером воскресенья, 28 ноября.

На данный момент в Израиле официально подтвержден один случай заражения вариантом коронавируса "омикрон", еще семь пациентов ожидают результатов анализа их тестов.

Новые правила въезда в Израиль

Как отмечает газета Jerusalem Post, в соответствии с новыми правилами, любые прибывающие в Израиль лица, в том числе привитые от коронавируса граждане страны, будут обязаны соблюдать трехдневный карантин. Прибывающих в страну пассажиров будут тестировать уже в аэропорту. Если сделанный на третий день после въезда в Израиль ПЦР-тест окажется отрицательным, путешественникам разрешат прервать изоляцию. Срок пребывания на карантине для непривитых граждан Израиля будет составлять семь дней.

Иностранцев с правом въезда в страну для прохождения карантина будут размещать в специальном "коронавирусном" отеле.

Ранее израильское правительство уже ввело ограничения на сообщение с африканским регионом, где получил широкое распространение новый вариант коронавируса "омикрон". Многие африканские страны, прежде всего расположенные на юге континента, были внесены Израилем в так называемый "красный список".

Вариант коронавируса "омикрон"

Вариант коронавируса B.1.1.529, впервые выявленный в Ботсване и ЮАР, получил название "омикрон". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус"вызывающего беспокойство" (VOC). От известных ранее вариантов вируса SARS-CoV-2 "омикрон" отличается большим количеством мутаций. В связи с этим некоторые эксперты уже выразили опасения, что антитела могут хуже справляться с ним, а используемые сейчас вакцины могут оказаться менее эффективными.

Солидных научных данных о том, насколько этот вариант вируса опасен на самом деле, однако, пока нет.

Число заражений коронавирусом в мире

По данным портала Worldometer, к 27 ноября 2021 года с начала пандемии число заражений коронавирусом в мире превысило 261 миллион случаев, более 236 миллионов из них закончились выздоровлением пациентов. Число людей, скончавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19, по всему миру за этот период составило 5 211 820.

В Израиле, население которого составляет чуть более 9,2 млн человек, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 1 341 881 пациента. Около 1 327 000 человек сумели побороть инфекцию, 8 184 человек скончались.

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