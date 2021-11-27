Все обвиняемые по делу об аварии на шахте в Кузбассе арестованы

Суд в Кемерово заключил под стражу на два месяца всех пятерых обвиняемых по делу о взрыве на шахте "Листвяжная", в результате которого погиб 51 человек. Арестованных обвиняют в халатности и нарушении правил безопасности.

Центральный районный суд Кемерова в субботу, 27 ноября, избрал меру пресечения для обвиняемых по делу о взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, унесшем жизни более полусотни людей.

Под арест на два месяца - до 25 января 2022 года - отправлены директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которых обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Кроме того, до 26 января 2022 года взяли под стражу главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Им предъявлены обвинения в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Всем пятерым фигурантам грозят либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без него, либо до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без него. Никто из арестованных вины не признает.

Поисково-спасательная операция возобновлена

В этот же день на шахте "Листвяжная" возобновили поисково-спасательные работы, приостановленные ранее из-за угрозы взрыва, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Мы возобновили поисково-спасательную операцию. Предварительно провели необходимые подготовительные мероприятия. Мы должны всех поднять. Но действовать надо взвешенно - права терять больше ни одного человека мы не имеем", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Авария на шахте "Листвяжная"

Утром 25 ноября на угольной шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области вспыхнул пожар. По данным МЧС России, в это время под землей находились 285 горняков. В Ростехнадзоре сообщили, что на шахте зафиксировали взрыв в одном из вентиляционных штреков.

Погиб 51 человек - 46 горняков и пять спасателей. Ранее считалось, что погибли 52 человека, однако 26 ноября одного из пропавших спасателей нашли живым. В Кузбассе был объявлен трехдневный траур по погибшим.

Шахта "Листвяжная" с 2011 года принадлежит холдингу "СДС-Уголь". По данным из открытых источников, аварии на ней происходили дважды: 24 января 1981 года - взрыв метана в аккумулирующем штреке (погибли пять человек) и 28 октября 2004 года - взрыв метановоздушной смеси (погибли 13 человек).

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