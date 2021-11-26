Лукашенко приехал на границу к мигрантам

Александр Лукашенко посещает транспортно-логистический центр возле пункта пропуска "Брузги", где размещены мигранты, передает агенство БЕЛТА.

В ТЛЦ он прибыл вместе с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо. Лукашенко здесь встретили его помощник - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Александр Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Он также встретился с представителями Красного Креста.

Беженцы на белорусско-польской границе продолжают находиться во временном пункте размещения в транспортно-логистическом центре.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!