Несколько тысяч человек, в основном женщин, вышли на уличное шествие в четверг, 25 ноября, в Стамбуле, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин. Акция была приурочена к международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Протестующие прошли по одной из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле. Участники марша свистели в свистки и скандировали лозунги, в том числе с призывами отставки правительства. Для остановки женской демонстрации полицейские заблокировали улицу и применили слезоточивый газ, когда толпа попыталась прорваться через установленные баррикады.

Как сообщила в Twitter корреспондент DW в Турции Юлия Хан (Julia Hahn), женщины вышли на улицы в знак протеста против широко распространенного гендерного насилия, а также для того, чтобы выразить свой гнев турецкому правительству в связи с выходом Турции в начале этого года из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин (Стамбульская конвенция).

