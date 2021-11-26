Турецкая полиция применила слезоточивый газ на женской акции против насилия

Участницы шествия в Стамбуле выражали протест против насилия в отношении женщин в Турции. Марш, приуроченный к международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, окончился столкновением с полицией.

Несколько тысяч человек, в основном женщин, вышли на уличное шествие в четверг, 25 ноября, в Стамбуле, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин. Акция была приурочена к международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Протестующие прошли по одной из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле. Участники марша свистели в свистки и скандировали лозунги, в том числе с призывами отставки правительства. Для остановки женской демонстрации полицейские заблокировали улицу и применили слезоточивый газ, когда толпа попыталась прорваться через установленные баррикады.

Как сообщила в Twitter корреспондент DW в Турции Юлия Хан (Julia Hahn), женщины вышли на улицы в знак протеста против широко распространенного гендерного насилия, а также для того, чтобы выразить свой гнев турецкому правительству в связи с выходом Турции в начале этого года из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин (Стамбульская конвенция).

“We won’t stay silent!”

Women in Istanbul are out on the streets tonight to protest widespread gender-based violence — and to express their anger at the Turkish government for withdrawing from the Istanbul Convention earlier this year. #OrangeTheWorld #KadinaSiddeteHayir pic.twitter.com/ZwHKB3tsAO — Julia Hahn (@juliahahntv) November 25, 2021



От Эрдогана потребовали вернуться к Стамбульской конвенции

Многие участники марша несли транспаранты, на одном из которых было начертано: "Не молчите о мужском насилии". Организаторы шествия осудили вмешательство полиции, расценив ее действия как нападение на женщин и представителей меньшинств.

Аналогичные акции, приуроченные к международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, прошли 25 ноября и в других городах страны. Демонстранты призывали президента Реджепа Тайипа Эрдогана к тому, чтобы Турция вновь вошла в Стамбульскую конвенцию. Этот документ вступил в силу в 2014 году и представляет собой договор, открывающий путь к созданию юридических рамок на общеевропейском уровне для защиты женщин от всех форм насилия.

Турция вышла из конвенции в марте 2021 года, поскольку, как было заявлено Анкарой, этот документ поощряет разводы и продвигает культуру ЛГБТ, что противоречит ценностям страны. Эрдоган тогда заявил, что для защиты прав женщин будут использоваться местные законы.

Правозащитники: В Турции каждый год убивают сотни женщин

Между тем правозащитники выражают обеспокоенность в связи с ростом числа насильственных нападений на женщин в Турции. По данным правозащитной организации We Will Stop Femicide Platform, которая занимается борьбой с насилием в отношении женщин в Турции, за период с начала 2021 года в этой стране было убито 345 женщин, а в 2020-м - 409.

Только в октябре 2021 года 18 женщин погибли от рук мужчин, а еще 19 были найдены мертвыми при странных обстоятельствах, сообщили правозащитники.

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