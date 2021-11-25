Меркель пригрозила последствиями за подрыв суверенитета Украины

И.о. канцлера Германии и президент Зеленский обсудили безопасность на украинско-российской границе и на востоке Украины.

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель (Angele Merkel) и украинский президент Владимир Зеленский обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. Об этом в черверг, 25 ноября, сообщил официальный представитель правительства ФРГ в Берлине Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Меркель подчеркнула свою поддержку "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины" и указала, что "их подрыв не останется без последствий".

И.о. канцлера и украинский президент договорились продвигать усилия в "нормандском формате" с целью реализации минских соглашений для мирного урегулирования конфликта.

Политики также обменялись мнениями о ситуации на границах Беларуси с ЕС и с Украиной, добавил Зайберт.

Сообщения о концентрации российских войск близ Украины

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании России военной силы вдоль границ Украины. В последний раз аналогичное происходило весной 2021 года и также вызвало серьезную озабоченность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США.

Москва отрицает обвинения

В эксклюзивном интервью изданию Military Times начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов 21 ноября выразил мнение, что Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих, и готовится к нападению, которое может состояться в конце января - начале февраля 2022 года.

Москва отрицает все обвинения в подготовке нападения на Украину и, наоборот, указывает на увеличившуюся активность НАТО у российских границ.

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