Ученые нашли новый штамм коронавируса с 32 "ужасающими" мутациями, но пока не стоит беспокоиться

Британские ученые сообщили, что нашли опасный, наиболее мутировавший штамм коронавируса B.1.1.529, который может получить название «ню» (Nu). Об этом пишет газета Daily Mail

Cитается, что штамм появился в Ботсване. В его в шиповидном белке (то же, что спайк-белок, S-белок) обнаружили 32 мутации, которые, предположительно, делают вирус наиболее устойчивым к вакцинации — антитела не могут найти патоген. Научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Том Пикок охарактеризовал мутационный профиль нового штамма как «ужасающий».

Всего обнаружено 10 случаев заражения мутировавшим штаммом — три в Ботсване, шесть — в ЮАР, один — в Гонконге (у мужчины, который прибыл из ЮАР). Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона профессор Франсуа Балло предположил, что вирус мог мутировать в организме человека с ослабленной иммунной системой — например, больного ВИЧ.

Информации о том, насколько заразен штамм и заразнее ли он «дельты», нет. Daily Mail со ссылкой на экспертов пишет, что беспрецедентное количество мутаций может сыграть против штамма, сделав его «нестабильным» и неспособным получить широкое распространение.

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