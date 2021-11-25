В Словакии введен жесткий двухнедельный локдаун

В Словакии с четверга, 25 ноября, введен жесткий двухнедельный локдаун для всего населения, включая переболевших Covid-19 и привитых от коронавируса. В стране закрываются все предприятия общественного питания, а также магазины, кроме торгующих продуктами первой необходимости.

Школы пока продолжат работать, но при условии регулярного тестирования педагогов и учащихся на вирус SARS-CoV-2. Часть учеников будет переведена на дистанционное обучение. Людям разрешено покидать свое жилье только для похода в ближайший магазин, школу, на работу или в пункты вакцинации, тестирования, а также для получения медицинской помощи. Выгуливать собак можно на расстоянии не более 500 метров от места проживания.

Правительство объявило, что спустя 10 дней некоторые меры могут быть смягчены для вакцинированных.

Введено чрезвычайное положение



Одновременно с локдауном правительство Словакии ввело режим чрезвычайного положения сроком на 90 дней, что позволит ограничить свободу передвижения. В стране вводится комендантский час: людям запрещено выходить из дома с 01.00 до 05.00.

Кроме того, закон позволяет принуждать к работе медработников без оглядки на действующие в стране нормы трудового законодательства. Медики могут быть наказаны, если откажутся работать сверхурочно в клиниках, переполненных ковидными пациентами, или перейти из одной больницы в другую.

Пандемия коронавируса в Словакии



Власти считают критической ситуацию в больницах, а также то, что суточное число новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло максимума с начала пандемии. По данным агентства AFP на 23 ноября, средний показатель распространения коронавирусной инфекции составил 944 случая из расчета на сто тысяч жителей в течение семи дней. По этому критерию страна занимает пятое место в Европе — после Австрии, Словении, Чехии и Бельгии.

В стране с населением почти 5 млн человек полностью привиты от коронавируса пока 42,8% жителей. По словам представителя Минздрава страны, в данный момент в Словакии с диагнозом Covid-19 госпитализированы 3200 человек, из них 82 процента не были вакцинированы.

По данным портала Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, в Словакии с начала пандемии выявлены 641 903 случая инфицирования (10 165 за последние сутки). От ковида и его последствий скончались 14 107 человек (51 — за последние 24 часа).

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