Школы пока продолжат работать, но при условии регулярного тестирования педагогов и учащихся на вирус SARS-CoV-2. Часть учеников будет переведена на дистанционное обучение. Людям разрешено покидать свое жилье только для похода в ближайший магазин, школу, на работу или в пункты вакцинации, тестирования, а также для получения медицинской помощи. Выгуливать собак можно на расстоянии не более 500 метров от места проживания.

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Правительство объявило, что спустя 10 дней некоторые меры могут быть смягчены для вакцинированных.

Введено чрезвычайное положение


Одновременно с локдауном правительство Словакии ввело режим чрезвычайного положения сроком на 90 дней, что позволит ограничить свободу передвижения. В стране вводится комендантский час: людям запрещено выходить из дома с 01.00 до 05.00.

Кроме того, закон позволяет принуждать к работе медработников без оглядки на действующие в стране нормы трудового законодательства. Медики могут быть наказаны, если откажутся работать сверхурочно в клиниках, переполненных ковидными пациентами, или перейти из одной больницы в другую.

Пандемия коронавируса в Словакии


Власти считают критической ситуацию в больницах, а также то, что суточное число новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло максимума с начала пандемии. По данным агентства AFP на 23 ноября, средний показатель распространения коронавирусной инфекции составил 944 случая из расчета на сто тысяч жителей в течение семи дней. По этому критерию страна занимает пятое место в Европе — после Австрии, Словении, Чехии и Бельгии.

В стране с населением почти 5 млн человек полностью привиты от коронавируса пока 42,8% жителей. По словам представителя Минздрава страны, в данный момент в Словакии с диагнозом Covid-19 госпитализированы 3200 человек, из них 82 процента не были вакцинированы.

По данным портала Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, в Словакии с начала пандемии выявлены 641 903 случая инфицирования (10 165 за последние сутки). От ковида и его последствий скончались 14 107 человек (51 — за последние 24 часа).

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