Украина разочарована отказом Ирана обсуждать компенсации за сбитый "Боинг"

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752, куда входят Украина, Канада, Швеция и Великобритания, призвала Иран к переговорам до конца года, грозя "другими мерами".

Украина, Канада, Швеция и Великобритания выражают "глубокое разочарование" отказом Ирана провести переговоры по выплате компенсаций за сбитый в 2020 году Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на сайтах внешнеполитических ведомств четырех стран в среду, 24 ноября.

Как сказано в документе, Иран отверг многочисленные предложения по переговорам. "Мы напоминаем Исламской Республике Иран о необходимости выполнить свои международно-правовые обязательства и в полном объеме выплатить репарации группе государств (чьи граждане пострадали в результате крушения. - Ред.), повторно призывая к добросовестным переговорам и их проведению до конца этого года", - подчеркивается в заявлении от лица министров четырех стран, входящих в Международную группу по координации помощи жертвам рейса PS752.

В случае, если власти в Тегеране продолжат избегать переговоров о компенсациях, государства, входящие в международную группу, грозят "серьезно рассмотреть другие действия и меры по решению этого вопроса в рамках международного права".

Сбитый лайнер МАУ

Лайнер "Международных авиалиний Украины", летевший рейсом PS752 из Тегерана в Киев, был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившихся на его борту: граждане Афганистана, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Лишь через несколько дней ответственность за катастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), признав, что самолет был сбит по ошибке.

В феврале 2020 года Владимир Зеленский отказался от предложенных Тегераном выплат по 80 тысяч долларов семьям погибших при крушении, сочтя эту сумму недостаточной.

В марте 2021 года МИД Украины раскритиковал отчет Ирана о крушении лайнера, назвав его "сборником манипуляций" и "циничной попыткой скрыть истинные причины катастрофы". В мае суд в Канаде допустил, что ракетная атака на украинский лайнер могла быть "намеренным актом терроризма". Суд постановил, что Иран должен возместить ущерб семьям пассажиров.​​

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