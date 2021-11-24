Коронавирус в России: врачи позвали антиваксеров на экскурсию в морг

11 главврачей ковидных госпиталей, в том числе участвовавший в парламентских выборах по списку "Единой России" Денис Проценко, выступили с обращением к противникам вакцинации. Они позвали их в "красные зоны" и морги, чтобы убедиться в необходимости прививок. Адресаты обращения отвергают критику врачей, а в Кремле ее оценили "очень положительно".

Открытое письмо адресовано 12 деятелям — партийным лидерам Геннадию Зюганову, Сергею Миронову и Петру Толстому, бывшему депутату Госдумы Вячеславу Лысакову, главе движения "Суть времени" Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певицам Наталье Ветлицкой и Кате Лель, актеру Егору Бероеву, телеведущему Оскару Кучере и музыкантам Юрию Лозе и Константину Кинчеву (его группа "Алиса" отказывается давать концерты по ковидным QR-кодам).

Главврачи в своем обращении предлагают устроить для лидеров общественного мнения экскурсию по реанимациям с больными Covid-19 и патологоанатомическим отделениям, то есть моргам.

"Учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать. Ждем вас", — говорится в письме, которое утром в среду процитировало сразу несколько СМИ.

"Зюганов и так постоянно в красной зоне"

Представитель Зюганова Александр Ющенко в ответ на вопрос Znak.com, пойдет ли лидер КПРФ в "красную зону", ответил уклончиво: "Зюганов и так постоянно в красной зоне — вся страна красная зона".

"Обязательной вакцинации быть не может, это вам любой врач скажет. А если у тебя аллергия? А у переболевших иммунитет лучше [чем у вакцинированных]. Ко мне приходят люди и рассказывают, что начальство их гонит на вакцинацию, хотя они только недавно болели", — сказал сам Зюганов.

"Странное письмо, — сказал радио "Говорит Москва" Кучера. — То есть эти люди почему-то решили, что я отрицаю болезнь. Ни в коем случае. Я мог бы, если бы имел возможность, пригласить в "красные зоны" больных туберкулезом, пневмонией, онкобольных. Они ведь тоже умирают. Однако меня не заставляют прививаться от этих болезней, а смертей от них гораздо больше".

"Мы не против вакцин, мы против непроверенных вакцин, а именно это нам предлагают колоть", — заявил изданию "Подъем" Лысаков. По словам бывшего депутата, он сам раньше работал в выездной бригаде реанимации.

"Они отвечают за смерти людей"

Главврач госпиталя в Коммунарке Проценко еще в октябре жаловался на влияние известных антиваксеров на взгляды граждан и отмечал, что сами врачи "сильно не дорабатывают в разъяснительном плане".

Администрация президента России в курсе ситуации. "В курсе, оцениваем очень положительно", — сказал позже журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его оценке, круг людей, которые "пессимистически" относятся к вакцинам, "не широкий, а скорее, все-таки ограниченный".

Власти будут бороться с антиваксерами, используя для этого все законные методы, заявил РБК источник в Кремле. "Они отвечают за смерти людей", — сказал собеседник издания.

Тем временем стало известно, что законопроект о введении QR-кодов для проезда на воздушном транспорте и в поездах дальнего следования не включен в календарь Госдумы на декабрь. Также в календаре нет даты рассмотрения законопроекта о праве властей регионов вводить QR-коды для посещения общественных мест, обращает внимание Интерфакс.

Накануне издание "Медуза" (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) сообщало, что в Кремле и правительстве России никак не могут определиться по поводу дальнейшей судьбы законопроектов о введении системы QR-кодов, против которой яростно выступают антиваксеры. Цель законопроектов — поднять уровень вакцинации в стране.

Госдума ранее откладывала рассмотрение обоих законопроектов до середины декабря, ссылаясь на желание получить отзывы из регионов страны. Собеседник "Медузы" предположил, что на фоне протестов из законопроекта уберут само определение "QR-код", заменив его на что-то менее раздражающее людей — например, на "Паспорт здоровья".

По версии издания, произошел раскол между социальным блоком правительства под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, которая отвечает за борьбу с Covid-19, с одной стороны — и экономическим блоком правительства и Кремлем с другой. Управление внутренней политики администрации президента против жестких ограничений, так как опасается активизации протестов, утверждает собеседник "Медузы".

"Письмо врачей Кате Лель и Юрию Лозе — ответ на критику осенне-летней кампании пропаганды вакцинации, — считает политолог Михаил Виноградов. — Скептики уверяли, что кампания троллит антиваксеров и скептиков вместо того, чтобы разрушать имеющиеся у них стереотипы и предубеждения. Ответ звучит несложно: решили ничего не менять, всех высмеивать, скрывать факт раскола в медицинском сообществе и иронизировать над моргами".

37 активных антиваксеров

Тем временем к борьбе с антиваксерами подключились силовики, следует из публикации "Известий". Региональные подразделения Росздравнадзора за три недели передали в прокуратуру и Следственный комитет России информацию о 37 активных антиваксерах, которых вычислили в социальных сетях, пишет газета.

1 ноября Росздравнадзор направил в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы, отмечают "Известия". По данным издания, больше всего Росздравнадзор интересуют медработники, "активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции".

Наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии предполагается по "закону о фейках" — это ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и ст. 207.2 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия), заявили в пресс-службе Росздравнадзора.

О том, что Росздравнадзор разослал в свою территориальные подразделения письма, требуя вычислять антиваксеров, ранее рассказывали активистки в Волгограде, которые в прошлую пятницу ворвались в региональное управление Роспотребнадзора, протестуя против антиковидных штрафов и ограничений.

Во вторник мировой судья Центрального судебного района Волгоградской области оштрафовал одну из участвовавших в акции женщин на 5 тысяч рублей.

Активистки во время своей акции в числе прочего требовали, чтобы местная прокуратура проверила законность действий Росздравнадзора, направленных на борьбу с антиваксерами. По данным "Известий", в Волгоградской области Росздравнадзор установил пять противников вакцинации.

Волгоградская область по этому показателю заняла третье место в стране, на втором — соседняя Ростовская область, где на антиваксеров составили восемь протоколов, а на первом — Карелия, в которой правоохранительные органы выявили 18 потенциальных подозреваемых по уголовной статье о "фейках".

Тем временем в Казани полиция в среду задержала активиста Дмитрия Федорова — он сообщил телеграм-каналу "Сота", что задержали его за репост сообщения с призывом выйти в пятницу на митинг против QR-кодов. Несогласованные властями акции протеста прошли ранее в Екатеринбурге, на Камчатке и в других регионах.

За последние сутки в России зарегистрировали 33 558 новых случаев Covid-19 — на 438 меньше, чем накануне. Накануне суточный прирост заражений впервые за месяц оказался ниже 34 тысяч. За сутки умерли 1 240 пациентов с коронавирусом — днем ранее было на три смерти больше.

В Москве число выявленных случаев сократилось с 2 749 до 2 533, умерли 93 пациента. Суточная заболеваемость в столице держится на этом уровне третий день подряд, он значительно ниже, чем фиксировали ранее осенью.

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