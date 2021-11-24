Алексей Навальный подал новый иск к руководству колонии в Покрове

Политик просит признать незаконным решение комиссии ИК-2 о постановке его на профучет как "экстремиста" и "террориста", сообщил адвокат Вадим Кобзев.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в заключении в колонии № 2 (ИК-2) в городе Покрове Владимирской области, подал судебный иск против администрации ИК-2. Это стало известно в среду, 24 ноября, из карточки соответствующего дела на сайте Петушинского районного суда. Согласно документу, иск был подан 18 ноября, а рассмотрение жалобы назначено на 9 декабря. Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил "Новой газете", что политик просит признать незаконным решение комиссии ИК-2 поставить его на профилактический учет как "лицо, исповедующее экстремистскую идеологию и склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности".

Это уже четвертый иск Алексея Навального к колонии в Покрове. В июне Петушинский райсуд отклонил жалобу, в которой Навальный требовал признать незаконным его постановку на профучет в ИК-2 как "склонного к побегу". В октябре этот статус был отменен, после чего политика поставили на учет как "экстремиста" и "террориста". Такой статус предполагает меньше проверок. В двух других исках оппозиционер жаловался на то, что из газет, которые он получает, вырезали статьи, а сотрудники колонии отказывались выдать ему Коран и Библию. В итоге сам Навальный отказался от исков, поскольку книги ему выдали, а из его газет перестали вырезать статьи.

Преследование Алексея Навального

Алексей Навальный в январе 2021 года был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса "Новичок". 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" - 3,5 года - на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Позже суд смягчил приговор. С учетом отбытого домашнего ареста Навальный должен провести в колонии около 2,5 года.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта по 23 апреля оппозиционер держал голодовку, протестуя против того, что к нему не пускают врачей. В настоящее время Следственный комитет России расследует еще несколько дел в отношении Навального и ряда его ближайших сторонников.

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