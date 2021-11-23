Согласно данным CNN, США намерены поставить в Украину новую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin и минометы. Также рассматривается возможность отправки туда партии переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и закупленных ранее у России вертолетов Ми-17, которые изначально предназначались для афганской армии.

В администрации США выражают обеспокоенность

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По информации CNN, при этом некоторые чиновники администрации США выражают обеспокоенность по поводу того, что Москва может расценить такие поставки как попытку Вашингтона серьезно эскалировать ситуацию. В таких условиях неясно, отправится ли в самом деле в Украину кто-либо из военных советников, которых Вашингтон планирует направить в регион.

Телеканал получил сведения и о том, что американская сторона ведет переговоры с европейскими партнерами о разработке нового пакета санкций на случай, если Россия осуществит вторжение на территорию Украины.

Подозрительное скопление российской военной техники


Напомним, в октябре в СМИ, например, в The Washington Post, стали появляться сообщения о том, что Россия расширяет свое военное присутствие на границе с Украиной. Американские и европейские чиновники заявляли журналистам о "необычных перемещениях техники и военных на западном фланге России" — на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Украине, а конфликт в Донбассе "вступает в новую стадию".

Также были опубликованы спутниковые снимки, на которых предположительно запечатлено скопление танков вооруженных сил РФ у города Ельня в Смоленской области, примерно в 250 км от границы с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по данному поводу заявил, что передвижение российской военной техники и армейских подразделений по территории России — исключительное дело Москвы.

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