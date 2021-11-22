Власти России сообщили о росте числа транзитных мигрантов

Все больше выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии используют Россию в качестве транзита, чтобы попасть в страны ЕС, заявили в российском Совете Безопасности.

Все больше мигрантов стремятся попасть в Россию, чтобы впоследствии оттуда направиться в страны Евросоюза, заявил заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Гребенкин. Интервью с ним опубликовано в "Российской газете" в воскресенье, 21 ноября. В частности, по его словам, увеличился поток выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

20 тысяч мигрантов ежегодно

По данным Совета безопасности, ежегодно российские пограничники выявляют более 20 тысяч иностранцев, которые пытаются незаконно попасть в Россию, еще 6 тысяч мигрантов ежегодно задерживаются при пересечении границы вне пунктов пропуска. В 2021 году на территорию страны не пустили 22,4 тысячи иностранных граждан, у которых не было соответствующего разрешения, добавил Гребенкин.

Кроме того, по его словам, с начала 2020 года пограничники пресекли деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции.

Поток мигрантов с территории Беларуси

Количество мигрантов, направляющихся в страны Евросоюза, существенно выросло с мая 2021 года. Выходцы из стран Ближнего Востока начали пересекать границы Польши, Литвы и Латвии со стороны Беларуси.

Страны Евросоюза обвинили правителя Беларуси Александра Лукашенко в гибридной атаке на ЕС в отместку за введенные против его режима европейские санкции.

15 ноября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, прибыли туда из Москвы. При этом он не сообщил каких-либо деталей.

На фоне ухудшения ситуации в пограничных с Беларусью странах Эстония начала в ускоренном режиме возводить временные заграждения на сухопутной границе с Россией.

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