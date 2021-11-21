Как устроены вакцинные туры в Европу для россиян

Пока "Спутник V" не признан за границей, в России набирает обороты вакцинный туризм. Кому это нужно, и где привиться признанным ВОЗ или европейской EMA препаратом?

Неопределенность с признанием "Спутника V" на Западе осложняет жизнь многим россиянам. Причем заядлые туристы не самая пострадавшая сторона. Многим гражданам России приходится ездить за границу, например, по работе или к родным. Без европейского сертификата о вакцинации от COVID-19 в некоторых странах Евросоюза невозможно даже пообедать в кафе и заселиться в гостиницу.

DW узнала, какие возможности предлагают таким россиянам туроператоры, и где можно сделать укол бесплатно.

Сербия наиболее популярна у туристов из России

Еще в апреле DW рассказывала, как туристы из Европы отправлялись вакцинироваться в Россию . Заболеваемость в регионе тогда была высокой, а вакцинация в то время была доступна для только людей, наиболее нуждающихся в защите, исходя из их возраста, состояния здоровья или профессиональной деятельности. В России же вакцина была в свободном доступе, и очередей за ней не было. К сентябрю ситуация изменилась на противоположную: спрос на вакцинные туры в Россию упал, а сами россияне заинтересовались поездками в Европу ради заветного укола.

"В сентябре постоянные клиенты некоторых туркомпаний поняли, что процедура одобрения "Спутника V" затягивается. Они обратились в эти организации с просьбой помочь получить одобренную ВОЗ вакцину", - объясняет глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, как появились вакцинные туры. Вместе с иностранными партнерами туристические компании решили организовать такие поездки в страны, где возможна вакцинация иностранцев.

Сейчас российский турист может привиться без особых препятствий только в трех странах Европы. Первое место по популярности занимает Сербия, за ней идут Хорватия и Греция. Именно Сербия оказалась впереди благодаря доступности: не нужна виза, а сама вакцина бесплатная. А в Хорватию активно ездят за однокомпонентной вакциной от Johnson&Johnson, хотя в этой стране и требуют визу.

Если в сентябре туроператоры организовывали по 10-20 вакцинных туров в месяц, то к концу октября они стали получать по 10-20 заявок в день. Спрос не снизится до тех пор, пока "Спутник V" не признают ВОЗ или Европейское агентство лекарственных средств (EMA), прогнозирует Ломидзе.

Как россиянам привиться в Германии

"Кто ставит вакцину, которая утверждена ВОЗ или странами ЕС, получают не так мало - возможность въезда в европейские страны, - объясняет популярность туров представительница BSI Group Иветта Вердиян. - Кто-то сможет навестить в Европе пожилых родителей, у кого-то там учатся дети, другие постоянно летают в командировки... Они же не могут каждые три дня сдавать тесты, чтобы посетить ресторан". (В Германии тест действителен лишь в течение суток. – Ред.)

BSI Group предлагает россиянам и поездки в Германию с возможностью сделать прививку. Но это самый дорогой и труднодоступный вариант. Майя Ломидзе говорит, что только самая процедура вакцинации там обойдется в 500-800 евро. К тому же надо будет заплатить переводчику (В BSI Group эта услуга стоит 60 евро). Да и цены на проживание и прочие услуги в Германии выше, чем в Сербии или Хорватии.

Вакцинация иностранцев в Германии официально не одобрена, хотя в некоторых случаях перед вакцинацией не спрашивают даже паспорт, добавляют в компании "Чайка-Тур". "Какого-либо турпродукта для желающих привиться в Германии нет и в настоящее время быть не может, поскольку вакцинация не является основанием для въезда в страну", - заявили в турфирме и добавили, что "люди решают такие вопросы при оказии".

"Привиться, чтобы было проще передвигаться по всему миру"

С "оказией" привился, например, москвич Давид Афанасиади. Молодой человек рассказал DW, что полетел на бизнес-встречу в Монако. Путь в Монако лежит через аэропорт Ниццы, поэтому значительную часть времени он проводил в этом французском городе. Из документов у Давида была туристическая виза (осталась с докоронавирусных времен) и бизнес-приглашение.

Хотя к моменту поездки у москвича уже был действующий сертификат о вакцинации "Спутником V", его не покидало желание привиться признанной в Европе вакциной. "Бессмысленно рассуждать о доверии к той или иной вакцине. Я же не врач, - объясняет Давид. - Но мне хотелось привиться общепризнанным препаратом, чтобы было проще передвигаться по всему миру".

Местная подруга помогла ему оставить заявку на сайте, и почти сразу они отправились в центр вакцинации. Давид признается, что без человека, который хорошо говорит на французском, пройти вакцинацию в Ницце у него бы не получилось: заполнение анкеты и общение с врачом требуют хороших знаний языка.

Благодаря подруге, Давиду все же удалось получить европейский сертификат о вакцинации. По его словам, тем, кто показывает местному врачу сертификат "Спутника" с сайта "Госуслуги", предлагают сделать только один укол только одним компонентом BionTech/Pfizer.

Бустерная доза в Вене

Врач Заур Мугутдинов из Санкт-Петербурга приехал в Австрию на краткосрочную стажировку. В России он уже получил оба компонента "Спутника V" (второй был в июне), но в Австрии это не имело значения. После недолгих раздумий он решил привиться вакциной Janssen от Johnson&Johnson. В пользу именно этого препарата сыграли два фактора: он однокомпонентный, и период действия гринпасса наступает быстрее.

"Это очень сильно сэкономило мне денег на ПЦР и антиген-тесты, - рассказывает Заур. - Ситуация сейчас непростая, даже внутри шенгена есть патрули на границах, которые проверяют QR-коды. Ну и в рестораны и бары тоже не попасть без сертификата".

После вакцинации в одном из торговых центров Вены Заур стал путешествовать каждые выходные, а в дискуссиях о вакцинации в российских соцсетях он убеждает сограждан вакцинироваться. "Движения антипрививочников есть везде, но только у нас это стало мейнстримом, - возмущается петербуржец. - Чуть ли не большинство населения против прививок - такого я еще нигде не видел".

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